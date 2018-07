Taekwondo – Stage – Nicolas Ragonz de passage au pays

L’expatrié de Nantes, Ragonz, viendra au pays diriger un stage pour les entraîneurs et les arbitres. Ceci se déroulera au palais des sports du 8 au 10 août.

Trois en un. L’un des Malga­ches les plus gradés en taekwondo, Nicolas de Gonzague Randriamiandrisoa, alias Ragonz, qui évolue depuis plus de dix ans à Nantes, France, sera de passage au pays à la fin du mois de juillet jusqu’à début août.

Il débarquera cette semaine pour diriger un stage du 8 au 10 août au palais des sports à Maha­masina. Organisé sous l’égi­de de la Fédération malgache de taekwondo, ce sera ouvert à tous les techniciens car il y aura un stage technique pour les compétiteurs, un autre consacré au poomsae et un troisième à l’arbitrage pour le combat ou kyourigi.

Nicolas Ragonz est titulaire du grade de ceinture noire 5e dan de taekwondo WTF (World taekwondo Federation) qu’il a eu le 25 mai 2014. Il a obtenu son grade de 2e dan en 1999, son 3e dan en 2005 et son 4e dan en 2009. « J’aimerais faire ce stage au nom de la Fédération et non d’un ou quelques clubs qui m’ont sollicité spécialement. Je ne veux pas m’impliquer dans le problème entre les dirigeants de la discipline. Au contraire j’aimerais bien les réunir à la veille des élections qui auront lieu prochainement », a précisé Nicolas Ragonz.

Nicolas est à la fois arbitre et entraîneur international qualifié. Il a passé ses examens et a obtenu ses diplômes d’arbitre international en poomsae et kyourigi en 2011 en Suède.

Polyvalent

Il a eu la même année en Suède son diplôme de coach international. Il a suivi depuis nombreux stages de remises à niveau dans plusieurs pays comme en Bulgarie, en Australie, en France, en Egypte, en Corée,…

Durant sa carrière de compétiteur, Ragonz a participé à cinq championnats du monde, à Bali Indonésie en 2013, à Tunja Colombie en 2012, à Vladivostok Russie en 2011, à Tashket Uzbekistan en 2010 et au Caire, Égypte, en 2009. Il a décroché sa première médaille de bronze au championnat de France en 2001 dans la catégorie -54kg. Plus tard il a réalisé un triplé chez les -58kg en 2003, 2005 et 2006 sans parler des nombreux titres inter-ligues, les Opens et régionaux.

Au championnat d’Afrique, il a remporté la médaille d’argent en poomsae individuel et celle de bronze en équipe lors du sommet continental qui s’est tenu en 2012 sur le sol malgache.