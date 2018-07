Portrait d’artiste – Sahrà expose « L’appel de la nature »

Sarah Randriamalandy est une femme peintre active et déterminée. Sa première exposition, intitulée « L’appel de la nature », sensibilise pour un monde meilleur.

La peinture est un élément primordial dans le quotidien de Sahrà R., une peintre autodidacte. Elle initie une exposition intitulée « L’appel de la nature » à l’Alliance Française d’Antananarivo, du 24 juillet au 4 août.

Neuf œuvres, exclusivement des paysages, mettent la nature dans sa splendeur. C’est ce qu’évoque la toute première exposition de Sarah Randriamalandy. Sa sensibilité l’a conduite à s’exprimer à travers des paysages de rêve selon sa perception de la nature, d’ici et d’ailleurs.

« Je ne me limite pas aux paysages de la Grande île. Les autres pays m’inspirent autant que ma terre natale. Et le côté environnemental prend une dimension sans limite dans mes œuvres », explique Sahrà R., l’artiste.

Et cette première exposition est le fruit d’un résultat d’une série de travaux basés sur une simple pulsion ressentie dont la nature est le déclencheur.

« Je suis devenue peintre presque par accident. Un souci de santé, en 2015, m’a changé radicalement la vision de la vie. Pendant ma convalescence, je me suis rendue compte à quel point la vie est éphémère. C’est en partie grâce à cette nouvelle vision que j’ai pratiqué la peinture. Et je me suis lancée en tant que gauchère et autodidacte. La peinture est pour moi un rêve devenu réalité, une passion depuis l’enfance car

j’adorais dessiner. Je suis depuis toujours une artiste dans l’âme. La peinture est exceptionnelle car elle permet tellement de faire passer des messages et des émotions.», poursuit-elle.

Sarah Randriamalandy est directeur de marketing dans un grand groupe

d’entreprises de la capitale.

Vocation

Depuis sa tendre enfance, elle se passionne pour le dessin et la musique. Apprenant le piano dès l’âge de trois ans, elle a composé ses premières chansons avec sa guitare à dix-sept ans. Ses traits de caractères mélancolique et émotif transparaissent dans ses œuvres.

Mais la descendante d’Eve peut aussi rugir d’une autre manière, avec le pilotage de rallye automobile comme autre passion. Elle est capable d’intimider ses adversaires au volant de sa voiture de course. Mais quand on lui fait choisir entre le volant, la guitare et les pinceaux, c’est avec tendresse qu’elle suit sa sensibilité pour la peinture.

« Je dédie tout mon temps libre à la peinture. La protection de l’environnement est, pour moi, une vocation. Je serais vraiment heureuse de pouvoir créer une fondation ou une association pour la protection de l’environnement à Madagascar », conclut Sahrà R.