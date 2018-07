Education – La grève des enseignants perdure

Quelques élèves sont venus assister aux cours mais la plupart ont été encore renvoyés chez eux. Les enseignants ne sont pas encore prêts.

La reprise des cours se fait timidement. Les établissements publics aux environs d’Anta­nanarivo Renivohitra s’activent. D’après la statistique envoyée par le ministère de l’Édu­cation nationale ce jour, 92,68% des établissements ont repris les cours. Tous les établissements scolaires dont les écoles primaires publiques, les CEG et les lycées fonctionnent actuellement. Après Manjakan­drina, les établissements scolaires à Anjo­zorobe et Ambohidratrimo fonctionnent.

Pour Tanà Ville, quatre-vingt deux écoles primaires publiques, dix CEG et un lycée commencent à ouvrir leurs portes. Pour le lycée Ampefiloha, des élèves sont venus tôt le matin pour étudier mais ils ont été renvoyés chez eux car aucun enseignant n’est venu.

La revendication continue

Les enseignants n’acceptent pas et demandent une rencontre avec le ministre de l’Education nationale. Le message n’est pas passé d’après eux. « Les enseignants demandent qu’on repousse les examens officiels d’un mois afin de mieux se préparer. Une année blanche est à craindre. Mais si le problème est résolu, ils peuvent commencer le rattrapage. C’est la raison pour laquelle, nous demandons de repousser les examens officiels d’un mois », explique Arsène Ratolojanahary, président du syndicat des enseignants Sempama.

Quelques enseignants sont venus nombreux au parvis du ministère de l’Education nationale à Anosy, hier. Malgré l’entente signée avec le Premier ministre Christian Ntsay , la grève se poursuit jusqu’à ce que les conditions de travail demandées soient satisfaites. « Nous ne cesserons de hausser le ton jusqu’à ce que nos demandes soient entendues » clame un des manifestants.