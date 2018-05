Tsiazotafo – Quatre ouvriers meurent ensevelis

Un mur s’est affaissé sur quatre ouvriers sur un chantier à Tsiazotafo, hier vers 11h et a causé leur mort. D’autres ouvriers ont été blessés.

De pire en pire. Les travaux de terrassements en sous-œuvre et fondations d’un bâtiment ont tourné au drame et tué quatre maçons, hier aux alentours de 11h, à Tsiazotafo. Les secouristes ont également enregistré deux blessés, dont l’un jugé grave, touché à la tête et aux jambes. Il a été conduit d’urgence à l’hôpital. Bordant la rue Lietna Randriamaromanana Albert, le chantier est clôturé de tôles. Ils étaient trente-et-un ouvriers chargés de l’excavation du sous-sol, d’environ quatre mètres, après la démolition de l’ancienne maison avant d’en reconstruire une. Selon les explications d’un sapeur-pompier, la façade principale n’avait pourtant pas été démantelée. Des moellons étaient déposés tout près. Au cours de ces reprises sous fondations, le fronton et les pierres se sont subitement écroulés.

« Nous nous sommes divisés en équipes de cinq individus. Quatre sur les cinq qui travaillaient en contrebas du mur ont été coincés dans la tranchée et ensevelis sous les gravats », a témoigné Njaka, l’un des deux ouvriers blessés. Il s’en est sorti avec une estafilade de deux centimètres au visage. Selon Andry, un autre rescapé, l’humidité du sol aggravée par des vibrations était à l’origine de cette chute.

Retirés des décombres

Appelés à intervenir, les sapeurs-pompiers, la police d’Antaninandro, l’Unité d’intervention rapide (Uir) et les éléments de la brigade criminelle d’Anosy, se sont transportés sur les lieux. Quatre véhicules des pompiers destinés à l’opération de sauvetage-déblaiement y ont été engagés. Les dépouilles ont été retirées l’une après l’autre des décombres du mur. La dernière n’a été retrouvée que neuf heures après, soit hier vers 19h, selon les précisions du capitaine Randrianarisoa, commandant de l’organisation des secours (Orsec).

D’après les premiers éléments de l’investigation, la reconstruction a commencé après que son nouveau propriétaire eût reçu le permis de construire suivant un arrêté municipal, fait le 12 mai 2017. Cet éboulement a semé la panique chez les voisins, lesquels se plaignent à présent auprès de la justice à cause des constructions dangereuses dans leur quartier.

Hier après-midi, chaque famille des victimes s’est diligentée sur place pour la levée du corps.

Hajatiana Léonard