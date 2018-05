Musique rock – Naday électrise par un rock fusion enivrant

Il est de ces musiciens dont la passion, la fougue et l’énergie sont contagieuses. Avec ses dreadlocks virevoltants dans le vent et sa guitare à la main, Naday respire le rock.

Une personnalité fort sympathique, conjuguée avec un charisme électrisant, une fois sur scène, Naday est un auteur et compositeur éclectique. Mélomane aguerri, il s’est laissé bercer par la douceur de la musique, tout au long de sa tendre jeunesse, baignant ainsi dans un univers où création et partages régissent le quotidien.

On dit que « c’est en forgeant qu’on devient forgeron », un précepte qui aura sans doute inspiré Naday, lequel a commencé comme musicien de studio à ses débuts. Par la suite, il ne tarda pas à se faire remarquer en affichant déjà son attachement pour le rock. Un brin mystérieux comme tout bon rockeur qui se respecte, celui qui se nomme à l’état civil Rado (il n’en dira pas plus), entame ainsi une carrière musicale enrichie de belles rencontres.

Vers les années 90, il fonde le groupe « La Doudh », un groupe qui aura marqué une génération de férus de rock alternatif par son identité propre et avant-gardiste. Le groupe a sorti, en tout, trois albums, « So dark and so bright », « Humanonatiora » et « Ambalanangola », dans lesquels éclectisme et inventivité se font sentir. Se plaisant continuellement à expérimenter de nouveaux chemins pour étoffer son rock, Naday enchaîne son parcours en rejoignant la formation rock-rap « Urban X-Tribe » et se découvre, par la suite, pour la première fois outre-mer au festival Rougail Rock à La Réunion.

« Je voue depuis toujours un amour particulier pour le rock, notamment grâce à mes frères qui en écoutaient constamment. Ce qui m’a, par la suite, convaincu étant jeune à me mettre à la guitare électrique», raconte Naday.

Rockeur dans l’âme

Arborant désormais, avec fierté, ses dreadlocks comme pour confirmer une certaine maturité, celui que l’on surnomme le rockeur rasta s’affirme comme un guitariste exceptionnel dans le milieu. Son talent n’a pas d’égal et fort de son charisme, il inspire plus d’un à suivre ses pas, tout en collaborant continuellement avec les meilleurs.

Au bout d’une bonne quinzaine d’années, Naday se redécouvre comme au premier jour, tel ce jeune guitariste dégourdi qu’il a été et le reste toujours.

Avec son album « One nation », Naday chante l’amour, la compassion, mais surtout la fraternité entre tous. On lui reconnaît depuis des titres comme « Soa mikodia » et « Tsetsatsetsa » qui transcendent à chaque fois le public.

Ayant collaboré avec divers groupes et artistes de renom, comme le Voots Kongregation, Rolf ou encore Big Jim Dah, Naday n’a cessé d’enrichir sa gamme et de surprendre par sa musique. Cette année, c’est à travers un trio qu’il forme avec la jeune Tasha à la basse et Mami à la batterie, que Naday conquiert de nouveau la scène dont une première représentation électrisante, qui s’est tenue dans la soirée du 18 mai à l’Is’Art Galerie Ampasanimalo.

Il prépare aussi actuellement, pour le courant de l’année, la sortie d’un DVD sobrement intitulé

« Nadayzation », accompagné du morceau « Simple man in jam ».

Andry Patrick Rakotondrazaka