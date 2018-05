Meeting à Antsonjombe – Les parlementaires majoritaires contre-attaquent

Murés dans le silence depuis un mois, les parlementaires proches du pouvoir lancent une offensive. Ils ont organisé une émission spéciale hier et annoncent la tenue d’un meeting, samedi.

Affirma­tion et confirmation. Les députés et sénateurs proches du régime sont sortis de leur silence. Dans une émission spéciale tournée au Carlton hier, diffusée en simultané sur la chaîne nationale et des stations audiovisuelles privées, ils ont soutenu qu’ils sont majoritaires au niveau du Parlement.

Ils militent également pour la tenue des élections selon les prescrits constitutionnels ainsi que l’apaisement. «Il y a des moments pour se taire et d’autres pour parler. Le fait que nous ayons gardé le silence pendant un mois ne veut pas dire que nous sommes vaincus. Il est temps de rassembler les citoyens partisans de l’apaisement, d’élections démocratiques et de stabilité », affirme Riana Andria­man­davy VII, vice-président du Sénat pour la province de Fianarantsoa dans son intervention.

À part quelques interventions intempestives de quelques élus dans les médias, l’émission spéciale organisée hier marque le début de la contre-attaque des parlementaires proches du régime. Au grand complet, ils ont clamé haut et fort qu’ils sont majoritaires au niveau du Parlement.

« Il ne s’agit pas d’une majorité fictive. C’est une majorité qu’on peut prouver. Nous disposons d’une liste et nous l’avons confirmé lors du vote des lois électorales », soutient le député Liahosoa Malement. Une assertion soutenue par le député Brisson Erafa, vice-président de l’Assemblée nationale pour la province de Toliara.

« Nous allons informer le peuple malgache que nous sommes majoritaires au Parlement. Nous sommes soixante dix-neuf députés, cinquante huit sénateurs. Par ailleurs, nous avons neuf cent maires avec nous », affirme-t-il.

Fin du mutisme

Qualifiant le mouvement au parvis d’Analakely de déstabilisation et de coup d’État, ils soutiennent la tenue d’une élection démocratique. En filigrane, ils laissent entendre que le président de la République doit finir son mandat et il appartient au peuple de choisir leur dirigeant.

« Nous véhiculons l’apaisement et l’élection démocratique suivant la Constitution. Le contraire, véhiculé par les députés du changement signifie la déstabilisation, le blocage de la vie nationale, bref, un coup d’État pour une nouvelle transition », continue le sénateur Riana Andria­mandavy VII

Pendant la sortie médiatique d’hier, les parlementaires pro-régime ont également répliqué à la manifestation menée depuis un mois au parvis de l’Hôtel de ville Analakely. Leur silence a semblé laisser le champ libre aux députés pour le changement.

« Notre silence ne veut pas dire que le 13 mai a raison sur toute la ligne », affirme la sénatrice Hanitra Ramaha­valisoa. Une position soutenue par le député Milavonjy Philobert. « Ils provoquent, insultent, dénigrent et s’amusent avec un cercueil. Nous respectons la diversité et la divergence d’opinion. Toutefois, nous avons remarqué des écarts de conduite en tant que parlementaires et c’est pour cela que nous allons agir », s’insurge-t-il.

Ainsi, ils ont annoncé la tenue d’un meeting samedi au Coliséum d’Antson­jombe pour contrebalancer le mouvement mené par les députés du changement. Animée par des artistes choisis, cette rencontre est également une occasion pour ces élus de partager avec la population d’autres idées que celles véhiculées au parvis d’Analakely. «Nous allons partager avec la population nos idées qui sont l’apaisement, l’élection démocratique et la stabilité », conclut Riana Andriamandavy VII.

Du côté du parvis, en attendant les réponses de la Haute Cour constitutionnelle, cette manifestation organisée par les parlementaires proches du pouvoir est qualifiée de « corruption à grande échelle ».

Andry Rialintsalama