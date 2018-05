Madagascar Capoeira – XX ans – Divers évènements de célébration en vue

L’association Madagascar capoeira célébrera ses vingt ans l’an prochain. Un expert de la discipline est attendu au pays.

L’associa­tion Mada­gascar capoeira a vu le jour en 1999. Elle soufflera ses vingt bougies l’an prochain.

Nombreuses seront les manifestations en vue de cette célébration. « Nous envisageons d’organiser une compétition internationale et inviterons les capoeiristes des pays environnants en l’occurrence l’Afrique du sud, la Mozambique, l’Ouganda et bien sûr ceux de l’océan Indien », a annoncé le numéro un de l’association, Angeluc Rehava. Un expert brésilien viendra honorer la célébration du vingtième anniversaire de la capoeira Madagascar et animera des formations dans plusieurs régions.

Dans le cadre de la vulgarisation de la discipline, Madagascar Capoeira dispense des cours gratuits ces mois de mai et juin au dojo Aska 67ha tous les samedis à 14heures 30 et au palais des sports tous les mercredis à 14 heures et les samedis à 10 heures. Madagascar est l’un des pays les plus avancés en Afrique en matière de promotion de la discipline.

Plus de six cent licenciés pratiquent actuellement la capoeira dans toute l’île entre autres à Antsirabe, Moron­dava, Manakara, Ihosy, Toliara, Toamasina, Atsira­nana et Taolagnaro en plus de la capitale. Madagascar est depuis cette année membre de la Fédération internationale de capoeira ou la World Capoeira Federation.

« Nous avons été même invités au troisième championnat du monde en Azer­baïdjan du 10 au 13 mai. Mais faute de moyen, nous n’avons pas pu faire le déplacement » a souligné Luc.

Concernant le règlement de compétition, « aucun contact n’est permis, dans le cas contraire celui qui blesse son adversaire est de suite disqualifié… Les juges donnent plutôt les points à celui qui sait bien gérer la ronde de la capoeira, une surface de 4m de diamètre, et celui qui maitrise en même temps les techniques de base, les attaques et contre-attaques, comment éviter des prises,… » explique Luc.

Cet art martial brésilien a été vulgarisé depuis 1994 par Luc et sa bande de danseurs de hip Hop.

Autodidacte

À l’époque, ils s’étaient inspirés des techniques utilisées par Marc Dacascos dans le film Only the strong. Luc, de son pseudo brésilien Peninha signifiant petite plume, est le plus gradé du pays, étant titulaire du grade de corde violette, obtenue en 2008 après dix ans de pratique. Ceinture noire premier dan, l’acrobate a été facilement fasciné par cet art.

Luc, son frère Ruddy et Charly, les pionniers et promoteurs de la capoeira dans la grande Ile, étaient membres de la compagnie de danse Mialy. La compagnie a suivi une formation d’un mois et demi à l’ile Maurice en 1997. « S’entraînant tous les matins sur la plage, nous avons rencontré un maître brésilien. Ce dernier nous a appris beaucoup de techniques ainsi que des théories », a mentionné Luc. Suite à cette rencontre à Maurice, un autre maître brésilien Claudio Basilio est venu pour la première fois à Madagascar en 2003.

Ce dernier est membre d’un des plus grands groupes de capoeira au Brésil. Tous les quatre ans, il passe systématiquement à Madagascar diriger des stages. La capoeira est indissociable de la danse, la musique, l’acrobatie, la comédie et la poésie accompagnée de différents instruments de musique.

Serge Rasanda