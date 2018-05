Institution – La Haute Cour de Justice bientôt en selle

Le HCDDED a élu ses deux représentants au sein de la HCJ. Des questions se posent sur les conséquences de cette désignation sur la requête en déchéance du Président.

Au complet. Le Haut conseil pour la défense de la démocratie et de l’État de droit (HCDDED), a élu ses deux représentants et leurs deux suppléants au sein de la Haute Cour de Justice (HCJ), mardi. Avec ce vote, les onze membres de cette institution judiciaire sont connus.

Annick Tsiazonangoly et Koera Ravelonarivo sont les membres titulaires désignés par le HCDDED. Le cas échéant, ils seront suppléés par Odilon Tatagera et Claude Pagès. Tous les quatre sont des membres du Haut conseil. « Cette élection est la continuité logique de la mise en place du HCDDED. Il fallait juste que nous mettions en place notre bureau et élaborions notre règlement intérieur avant de nous y mettre », explique Randy Donny, rapporteur de l’organe constitutionnel.

Les deux derniers membres manquant de la HCJ connus, l’installation de cette institution judiciaire pourrait se faire rapidement, selon les indiscrétions. La HCJ statue, notamment, sur la responsabilité du président de la République, sur des requêtes au motif de « haute trahison, de violations graves ou répétées de la Constitution et de manquement à ses devoirs », selon l’article 131 de la Loi fondamentale. Sa mise en accusation pour déchéance suite à ces causes, ne peut être faite que par la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée nationale.

Sur la place du 13 mai, les « députés pour le changement », vocifèrent que la stratégie du pouvoir serait de procéder rapidement à l’installation de la HCJ afin de ne plus donner de sens à la requête déposée par les

« députés pour le changement » auprès de la Haute cour constitutionnelle (HCC). « Le décret de constatation de la désignation des membres du HCDDED a été pris le 23 avril, donc bien avant le début de la crise », souligne son rapporteur.

Hypothèse

Selon la Constitution, jusqu’à la mise en place de la HCJ, c’est la HCC qui est l’instance compétente pour les requêtes qui devaient lui être adressées. Les « députés pour le changement », ont déposé une requête en déchéance du chef de l’État devant la HCC, le 25 avril. Le non respect du délai de mise en place de la HCJ, selon les termes de l’article 167 de la Loi fondamentale est le motif évoqué. Des questions se posent sur la conséquence d’une éventuelle installation de la HCJ sur la démarche des élus frondeurs à la Cour d’Ambohidahy.

« Afin de respecter le prescrit constitutionnel, le président de la République, dans un délai de douze mois à compter de son investiture, invite les instances compétentes à désigner les membres de la HCJ afin de procéder à son installation », dispose l’article 167 de la Constitution. Certains soulèvent l’hypothèse selon laquelle la HCC, constatant l’installation de la HCJ se déclare incompétente et demande aux requérants de s’adresser à la Haute Cour de Justice.

Un courant de juristes réfute, toutefois, cette idée. « La requête est basée sur l’article 167 de la Constitution et non pas l’article 131. Le contentieux porte sur le respect du délai obligatoire de douze mois. À titre d’exemple, lors de l’empêchement de l’ancien président Albert Zafy, le motif était, entre autres, le retard dans la promulgation de lois. Les lois en question ont été promulguées avant la décision de la HCC. Seulement, le retard a été constaté, car c’est sur le retard que porte le grief », soutient l’un deux.

Garry Fabrice Ranaivoson