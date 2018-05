Ambanja – La Star renforce son réseau de distribution

Installée afin de se rapprocher des consommateurs, la nouvelle agence commerciale du groupe dans la région Diana est effective depuis cette semaine.



Carrefour entre les îles touristiques et les régions à fort potentiel agricole, la localité d’Ambanja s’impose comme étant une position stratégique pour toutes grandes enseignes désirant s’investir dans le développement de la partie nord de l’île. Raison pour laquelle, le groupe Star a implanté sa dernière agence dans cette ville. Etant la dix-huitième infrastructure de ce type pour le groupe agroalimentaire, l’agence d’Ambanja rejoint ainsi dix-sept autres points commerciaux de la Star, à l’instar de Morondava, Ambaton­drazaka, Anstiranana ou encore Mahajanga jusqu’à Manakara, pour renforcer le réseau de distribution du groupe dans la région Diana. «L’ouverture de cette agence, en plus des activités déjà présentes dans la ville, sera un tremplin économique dans la mesure où cela contribuera inévitablement à la création d’emplois directs et indirects sans mentionner l’augmentation des recettes fiscales au niveau de notre commune», précise Darkhaoui Sirtis, maire de la commune urbaine d’Ambanja. S’étendant sur plus de six mille kilomètres carré, de près d’une vingtaine de communes urbaines et rurales, le district d’Ambanja sera ainsi couvert par le réseau de distribution de la Star.

Proximité

Une amélioration qui profitera directement à tous les opérateurs, commerçants et grossistes de cette région. En effet, autrefois, pour s’approvisionner, ces derniers devaient rajouter les coûts de transport en provenance d’Antsohihy, de Nosy Be ou encore d’Antsiranana. A présent, ils ont la possibilité d’effectuer les transactions à proximité. «Notre agence est approvisionnée directement par toutes les usines du groupe. Notre implantation à proximité impactera sûrement positivement les variations des prix dans la région», souligne Rina Robijaona, Directeur de l’agence d’Ambanja. Parfois sujette aux variations directes des prix de produits de consommation dues aux délabrement des infrastructures routières en période cyclonique, ou encore en période rush, lors des saisons de récolte de vanille, la zone nord de l’île, y compris Ambanja, souffre du coût de la vie. Des inflations temporaires qui devraient être partiellement solutionnées via l’implantation de cette agence commerciale ainsi que les activités annexes qu’elle générera.

Harilalaina Rakotobe