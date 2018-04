Toamasina – Rajaonarimampianina veut avancer

Le président de la République, lors du lancement des travaux de l’extension du port de Toamasina, a encore une fois fustigé ses adversaires politiques.

Hery Rajao­nari­mampia­nina est arrivé à l’aéroport d’Ambalama­nasa de Toamasina vers 10 heures, hier. Après les différents protocoles d’usage de revue militaire, il a salué un à un les représentants des autorités locales, parlementaires et maires représentant la région Est, ainsi que cinq membres du gouvernement. Une estrade a été érigée à la sortie de l’aéroport pour un court moment de discours à la foule estimée à quelques trois cents ou quatre cents personnes. La plupart était munie de petits drapeaux aux couleurs du parti HVM, des jeunes, des moins jeunes et des femmes.

Hery Rajaonarimam­pianina a d’abord appelé au calme. « Nous assistons ce jour au lancement des travaux de la plus grande infrastructure jamais construite à Madagascar. Voilà que d’au­tres veulent revenir en arrière, mais nous, nous avançons vers le développement », a-t-il juste souligné. Il a ensuite rejoint un hélicoptère qui

l’a emmené au port de Toamasina, se trouvant à quelques kilomètres, au bout de la ville. Le programme de visite du gymnase du centre régional de la Jeunesse et du Sport à Tanambao V, prévu depuis samedi, n’a pas eu lieu.

Stabilité

Sur le chemin menant au port, il n’y eut pas d’incident majeur sauf une troupe de jeunes du côté du boulevard de l’Ivondro, qui a sifflé lors du passage du cortège de voitures rejoignant le port. Quelques signes de mécontentement ont été aperçus à travers des écritures sur les murs du port.

Le président, l’ambassadeur du Japon et le directeur général de la Société portuaire à gestion autonome de Toamasina (SPAT), ont ensuite procédé au lancement proprement dit.

Les séries d’allocutions ont été une occasion pour le directeur de la SPAT de rappeler les grands points à retenir dans les travaux qui vont durer huit années.

« L’approfondissement des quais existants au Môle C, l’aménagement d’une aire de stockage de conteneurs de 10 ha, le prolongement du brise-lames à 345 m qui sera disponible d’ici 2023, la construction d’un quai à conteneurs de 470 m avec un tirant d’eau de 16 m, en sont les principaux travaux à réaliser. Le fonds de la SPAT n’aurait jamais suffi à réaliser ces travaux de grande envergure », a souligné Christian Eddy Avellin.

L’ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara, a retracé l’historique du retour à l’ordre constitutionnel en 2013 ayant abouti à la réalisation de ce grand projet portuaire. « Le port de Toa­masina assurera la conne­xion de l’Asie et de l’Afrique et même au-delà », a-t-il déclaré. Le diplomate a par ailleurs souligné qu’au vu des récents événements qui se sont déroulés dans la capitale, il ne souhaite que la stabilité du pays et la consolidation de l’avancée obtenue jusqu’ici pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles.

Mirana Ihariliva