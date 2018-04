Sambava – Une fillette meurt dans un « hit and run »

Un poids lourd a roulé sur les pieds d’une fillette, à Andohanantsahabe, commune d’Ambodihantsana, district de Sambava, samedi avant de prendre la fuite. Plusieurs témoignages sur cet accident de la circulation ont été obtenus par nos confrères locaux. Selon eux et la gendarmerie, la fille se promenait au bord de la route. Elle a été surprise par un bœuf qui sortait soudainement de la forêt. Du coup, elle a brusquement traversé la chaussée alors qu’un camion y roulait à vive allure. « La fille est apparue depuis l’arrière d’un autre camion immobilisé au bord de la route. Le chauffeur n’a pu l’éviter et l’a écrasée aux pieds », a indiqué un gendarme en s’appuyant sur le rapport du constat.

Le camionneur ne s’est pas arrêté mais a immédiatement rejoint la brigade de la gendarmerie de Sambava. Les villageois sont venus à la rescousse de la blessée. Un automobiliste leur a aussi porté assistance et conduit la fillette à l’hôpital. Elle n’a pourtant pas survécu à ses blessures au cours de l’opération chirurgicale pour lui amputer les deux jambes.

Quant au chauffeur, il a été placé en garde-à-vue à la gendarmerie pour homicide, non assistance à personne en danger et délit de fuite, selon les informations judiciaires.

Hajatiana Léonard