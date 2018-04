Recherche et pédagogie – L’enseignement supérieur protestant habilité

Il a fallu huit années de gestation pour que l’Institut de formation et de recherche pédagogique (IFRP) voie enfin le jour. A l’époque royale, Radama I, en choisissant la demeure de sa mère Rambolamasoandro à Ambodinandohalo, a destiné un centre de formation pour douze hommes initiés par des missionnaires. Cette bâtisse abrite actuellement l’institut qui forge des enseignants pour les écoles FJKM.

À ses débuts (1998-2005), l’IFRP délivrait un Certificat d’aptitude pédagogique et administrative (CAPA). De 2006 à 2010, les études ont été sanctionnées par un Diplôme d’aptitude pédagogique et administrative (DAPA). A partir de 2011, l’institut a embrassé le système Licence-master-doctorat et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a accordé une habilitation pour la licence concernant les mentions niveau primaire, littéraire et scientifique. Le ministère de la Fonction publique a également approuvé l’équivalence administrative.

Commemoration

La grande famille de l’IFRP s’est réunie, samedi, à la FJKM Andrainarivo Fahasoavana, pour célébrer son vingtième anniversaire. L’existence de cet institut ainsi que la qualité de formation dispensée rehaussent la valeur de l’éducation et de l’enseignement dans les écoles FJKM. De 2000 à 2017, quatre cent trente-cinq étudiants ont fréquenté l’établissement. Cette année, soixante enseignants encadrent deux cent soixante étudiants environ.

Comme l’édifice date du XVIIe siècle, le comité de la célébration compte réhabiliter une partie de la toiture et entend acquérir un véhicule 4×4 pour permettre la visite des contrées lointaines. Divers programmes tels qu’un déjeuner et des concerts se dérouleront au cours de cette année afin de lever un fonds estimé à 50 millions ariary pour les stèles de commémoration.

Farah Raharijaona