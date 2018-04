Natation – Championnat d’Analamanga – Les nageurs de Cosfa en démonstration

Cosfa est sacré meilleur club du championnat d’Analamanga avec ses onze titres. Une meilleure performance a été signée par Jonathan Raharvel.

Le championnat d’Anala­manga open prévu le 17 mars a été reporté à cause du cyclone Eliakim et a bel et bien eu lieu ce dimanche.

Vingt quatre titres ont été en jeu durant ce sommet régional qui s’est déroulé à la piscine olympique de l’Académie nationale des sports à Ampefiloha. Une seule et unique meilleure performance a été enregistrée. Il s’agit de l’exploit du nageur de Cosfa, Jonathan Raharvel qui a actualisé son propre meilleur temps en 100m brasse catégorie des cadets de 01:10:43 contre 01:10:93, qui date du 30 mars 2018.

Ce jeune nageur de Cosfa a été élu sacré meilleur nageur révélation du dernier championnat de Madagascar pendant lequel il a amélioré deux meilleures performances. Ce week-end il a été l’auteur d’un doublé dont le titre du 100m brasse (1’10 »43) et celui du 50m brasse (31 »68). Cosfa a été sacré meilleur club du championnat en remportant onze titres dont deux en relais 4x50m quatre nages open hommes et 4x100m relais nage libre hommes.

La sirène de Cosfa, Hanta Valisoa Raharvel a aussi brillé en réalisant un triplé. Cette sociétaire de l’équipe nationale aux Mondiaux de Budapest en 2017 est sacrée championne du 50m papillon (30 »78), du 50m nage libre (29 »19) et du 100m papillon (1’13 »80).

Légère baisse

Le club Managing se trouve en deuxième position au classement final avec neuf titres au tableau des médailles, suivi de Saint-Michel club natation, et Cosra Vakinan­karara en tant qu’invité, respectivement troisième et quatrième. La meilleure nageuse au classement national des jeunes, Tendrina­valona Idealy du club Cosra, confirme sa suprématie en arrachant trois titres dont ceux du 200m dos (2’41 »44), 50m dos (33 »44) et 100m dos (1’14 »48).

Le championnat a vu la participation de cent quarante huit nageurs. « Le nombre des participants a vu une baisse car les engagés lors de la précédente édition étaient au nombre de deux cent et quelques… L’explication est la tenue du championnat d’Analamanga après le sommet national alors que la plupart des nageurs prennent du repos en ce moment. Ainsi une baisse de performance est aussi constatée », a confié la présidente de la ligue, Tojohanitra Andriamanjatoa­rimanana. Ce championnat régional open boucle la saison pour la ligue.

Le Grand Fond de Man­ta­soa prévu ce mois d’avril sera reporté début novembre. «Nous organiserons ce grand fond avec World Trade Center au début de la prochaine saison » a-t-elle poursuivi.

Serge Rasanda