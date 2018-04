Déclaration des forces armées – « Une solution politique s’impose »

En réaction à la complication de la situation dans le pays, les Forces armées demandent aux politiciens de trouver une solution politique. Elles prohibent toute structure anticonstitutionnelle.

À un problème politique, une solution politique. En résumé, c’est la portée de la déclaration faite par les Forces de défense et de sécurité (FDS), hier. Devant la presse, au ministère de la Défense nationale, l’ensemble des chefs militaires et policiers, ont fait une déclaration commune. Des mots où ils enjoignent les acteurs politiques à trouver une solution politique à la tension politique actuelle.

« Les Forces de l’ordre requièrent que les acteurs politiques entament le dialogue. Que les problèmes politiques soient résolus par des solutions politiques, mais non pas par des incitations aux troubles », déclare le général Béni Xavier Rasolofonirina, ministre de la Défense nationale. Avec à ses côtés les deux autres représentants des FDS au sein du gouvernement et les tenants du commandement militaire et policier, la déclaration lue par le général Rasolofonirina, se décline en six points.

Après avoir présenté leurs condoléances aux familles des victimes des affrontements de, samedi, et réclamé une solution politique à ce conflit politique, les FDS soulignent, en troisième point, qu’elles « n’accepteront pas une structure étatique mise en place en dehors d’une élection, car c’est ce que prescrit la Constitution ». Sur cette lancée, la déclaration ajoute que les forces de l’ordre « refusent que Madagascar, ne devienne, une nouvelle fois, un champ de bataille de la politique politicienne ».

Impératif

Dans ce sens, la prise de position lue par le général Rasolofonirina soutient que les Forces de défense et de sécurité au fait que les querelles politiques pour gagner des sièges « ne soient source de désordre et trouble dans le pays qu’importe l’auteur ». À entendre la déclaration d’hier, les forces de l’ordre s’en tiennent à la ligne de conduite donnée par le commandement militaire lors de la cérémonie de présentation des vœux des Forces armées, le 6 janvier, à Soanierana.

Le commandement militaire, par la voix du ministre de la Défense nationale, toujours, a soutenu que « nous au sein des Forces armées affirmons que nous n’accepterons plus que le pays traverse une nouvelle crise ». Déjà en début d’année, les militaires ont affirmé qu’ils « estiment que le pays ne mérite plus d’être dirigé par un pouvoir qui n’est pas issu d’une élection ».

Dans ce discours où il était la conjoncture politique de cette année était déjà présagée, le porte-voix des Forces armées a requis des politiciens qu’ils gardent le cap sur les élections en fin d’année et a privilégié l’alternance démocratique. Alors que la menace d’une nouvelle crise politique se profile, la grande muette donne à nouveau de la voix pour rappeler les acteurs politiques à l’ordre et leur demander de trouver une solution politique.

Un rapprochement entre le discours du 6 janvier et la déclaration d’hier, indique, cependant, que la solution politique préconisée par les FDS ne devrait pas sortir du cadre de la Constitution. Une solution qui mènera « impérativement », vers des élections, toujours selon le délai et conditions prescrits par la Loi fondamentale. En attendant, le cinquième point de la déclaration d’hier, soutient que « les forces de l’ordre accompliront leur devoir de protéger la population et ses biens suivant les dispositions légales et n’ont aucunement l’intention d’exécuter des ordres contraire à cela ».

Garry Fabrice Ranaivoson