Antanifotsy – Des bandits assassinent un couple

La gendarmerie a arrêté un premier suspect, l’un des fils du couple sexagénaire froidement poignardé, à Maharirana, commune d’Antanifotsy, samedi soir.

Coups de poignard. Un couple âgé de 60 ans a été la cible des bandits, samedi à Mahari­rana, commune rurale d’Antanifotsy. Il a été froidement tué avec un poignard, selon le constat de la gendarmerie et le médecin. Un coup de filet a suivi l’ouverture de l’ enquête.

Hier, la gendarmerie saisie de l’affaire a annoncé l’arrestation d’un premier suspect, l’un des fils des

victimes. Il est pour l’instant occupé par l’enterrement et n’a pas encore été auditionné.

Ce soir-là, à 18h 30 précises, le couple et ses petits-fils étaient tous à la maison lorsque deux inconnus ont fait intrusion chez eux. Ces individus munis d’armes blanches ont éteint la bougie et planté deux coups de couteau sur le mari, et un autre sur sa femme.

Les bandits n’ont pas touché les petits enfants qui auraient été complètement terrifiés, selon les informations d’un proche, joint par téléphone. « Les tueurs sont repartis les mains vides, n’ayant rien dérobé chez les sexagénaires. Ces derniers ont succombé à leurs blessures », a relaté un sous-officier supérieur, dans une conversation téléphonique, hier.

Les enfants ont alerté le fokonolona sur ce qui venait de se passer. Venus en masse, avec les deux fils des victimes, les villageois se sont interrogés concernant les assassins. Le fils aîné des victimes a pointé son cadet du doigt.

Indices

Ce dernier, âgé de 38 ans, est soupçonné d’être l’auteur de ce double homicide. Du coup, il a été embarqué par les éléments de la gendarmerie qui étaient sur place avec un médecin pour le constat.

Dimanche, ce premier suspect, durant l’ enquête sommaire menée par la gendarmerie, a nié son incrimination. Selon lui, le meurtrier était son frère. Il a été relâché, mais sera mis en examen après les obsèques. Le mobile du crime sera connu à travers l’investigation des hommes de la brigade locale.

« Sous le choc, les enfants témoins oculaires de la scène n’ont pas révélé beaucoup de choses. La collecte de renseignements est déjà en cours », a précisé un membre de la famille des victimes.

Des indices permettant de remonter la piste seraient déjà palpables, d’après les informations recueillies.

Hajatiana Léonard