Alliance Française Antananarivo – Honneur à Robert Fidimalala

Auteur émérite et témoin de l’histoire, Fidimalala fête ses 90 ans, ce week-end. Les émotions et la nostalgie vibreront à travers les douces mélodies de l’Imerina d’antan.

L patriarche des chanteurs et musiciens, voire de tous les artistes de la Grande île. Robert Rafidimalala, dit Fidimalala de son nom de scène, célèbre cette année ses 90 printemps. Pour ce faire, un concert lui est entièrement dédié ce 29 avril, à l’Alliance française d’Antananarivo (AFT) Andavamamba. À partir de 14 h30, c’est un véritable moment de grâce que le public se plaira à savourer à ses côtés. Un brin nostalgique, le concert promet d’embarquer tous ceux qui s’y retrouveront pour un voyage mélodieux dans le temps. L’occasion pour cet auteur et compositeur intemporel de revisiter ses compositions ainsi que de se découvrir à la nouvelle génération.

Fidimalala reste pour toute une génération férue de « Kalon’ny fahiny » comme l’un des précurseurs du genre « Bà gasy », ayant inspiré au fil des ans, plusieurs groupes et artistes par sa passion. Le temps d’un concert donc, toujours aussi bout en train et dynamique, Fidimalala retrouve avec fierté la scène pour enchanter les mélomanes de tous âges, sa guitare à la main, d’autant plus que, pour l’occasion, il sera bien entouré par le groupe Ny Angolan’Imerina, Kolibera et la troupe R’Imbosa qui célèbre aussi ses 20 ans d’existence, cette année.

Ensemble ils revisiteront alors les grands standards du « Bà gasy » à travers un répertoire des plus garnis. Outre les compositions de Fidimalala dont on se délectera, Fidimalala, R’Imbosa, Kolibera et Ny Agolan’Imerina chanteront aussi les compositions de leurs amis Barijaona, Ranaivo Ranarivelo, Wilson Ramaroson, Lala d’Oris et Jules Razafimbahiny, ainsi que les poésies de Dox qu’ils sublimeront de leur mélodies.

Vibrant hommage

Né le 15 avril 1928 à Ankaditapaka, Fidimalala se décrit comme un auteur mélodiste, chanteur à la voix rauque et grave, il est aussi un baryton d’exception. Un artiste tout aussi modeste que talentueux, il importait pour ses pairs de lui rendre ce vibrant hommage à cette occasion. Accompagnant ce concert, une exposition en son honneur égayera aussi l’AFT Andavamamba, ce dimanche. Son histoire, ses mémoires, les diverses rencontres qui ont jalonné son parcours artistique, le tout s’exposera au public à travers une jolie collection de photos, mais aussi

d’archives audio que le public se plaira à apprécier, notamment l’épopée musicale qu’il a partagée aux côtés de Barijaona, avec qui il a bien brillé sur la scène nationale et celle de l’Hexagone. En duo, on leur reconnaissait les morceaux comme « Mahareta », « Nankaiza ny olon-tety », « Ry Iarivoko » ou encore « Antananarivo Analamanga ». Autant de chansons, à travers lesquelles Fidimalala lui-même s’est longtemps affirmé comme le fervent protecteur des valeurs de la culture malgache. Promettant d’être convivial et envoûtant, c’est un rendez-vous dominical inédit qui sera proposé au public de l’AFT à Andavamamba.

Andry Patrick Rakotondrazaka