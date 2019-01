Nosy Be Jazz festival 2019 – Onze nations, une musique

La 3e édition du Nosy Be Jazz Festival débute le 18 avril. Elle alliera mode, gastronomie et jazz.

De nouvelles sensations. Du 18 au 22 avril, le Nosy Be Jazz Festival 2019 est bien décidé d’embarquer le domaine de la mode et de la gastronomie dans sa belle aventure, en offrant un plaisir auditif, visuel et gustatif avec comme principal fil conducteur le jazz.

Des musiciens issus de onze nationalités vont se relayer pour montrer le meilleur d’eux-mêmes sur les scènes de nouveaux lieux les plus prestigieux et inattendus du patrimoine historique, intellectuel et architectural de Nosy Be, cette année. La France, La Réunion, la Belgique, l’Île Maurice, le Brésil, l’Allemagne, l’Italie, les États-Unis, Cuba, Espagne et Madagascar seront de la partie. Plusieurs sites dispersés du nord au sud de l’Île aux Parfums abriteront les festivités et les différentes activités. Cours de salsa, masterclass en plein air, excursions, visites d’endroits emblématiques, road show reliant Dzamandzar à Hellville, et concerts étofferont le programme durant les cinq jours.

Côté musique, ce festival offre le must avec une touche originale des plus exaltantes. La gastronomie et la mode viennent s’ajouter à ce plaisir sensationnel dans un cadre de rêve.

Plaisir des sens

Une vingtaine de stands feront découvrir les plats typiques des différents participants, des plats traditionnels revisités et des créations culinaires, avec Mayotte comme pays invité. Cette nouvelle formule est sous la houlette de Elma Ross, une icône et pionnière de la restauration et de l’hôtellerie à Nosy Be.

Le côté glamour sera appuyé par des défilés de mode et par la présence des personnalités célèbres des concours de beauté internationaux. Les créateurs de mode Marie-Laure Jaomatana, Ma Randria­nalidera et Rabe &Squad vont présenter leur collection pour l’occasion. Esmeralda Lombardini Mallea, la représentante de Madagascar au concours Miss Internationale 2018, Clémentine Bazaud, la Miss Normandie 2018, et Albert Fautre, directeur de la communication de Miss Nationale rehausseront le festival de leur présence.

Incontestablement, le jazz est fédérateur et arrive à inspirer tous les arts.

Nosy Be Jazz Festival 2019 promet d’être grandiose et offrira plus de plaisir des sens.