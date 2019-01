Nominations – Le secteur privé se réjouit

La nomination des membres du secteur privé dans le staff présidentiel est porteuse d’espoir. Le SIM comme le syndicat des entrepreneurs du BTP s’en réjouissent.

Un changement de régime ouvre toujours sur une période d’incertitude pour les agents économiques, du moins le temps que tout se met en place. Ces derniers doivent en effet s’adapter à de nouvelles aspirations, de nouvelles politiques et surtout à de nouvelles têtes. C’est donc avec un mélange d’appréhension et d’espoir que le secteur privé suit la genèse de l’équipe qui est censée poser les jalons de l’émergence selon la vision du Président fraichement élu, Andry Rajoelina. Dans l’attente de la formation du gouvernement Ntsay, les Malgaches ont eu un aperçu des personnes qui composeront l’exécutif avec la nomination du Directeur du Cabinet civil de la Présidence, du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint à la Présidence.

Il semble que les visages présentés en début de semaine ont fait bonne impression à l’image du président du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) Fredy Rajaonera qui affiche son enthousiasme à la vue de ces nouvelles têtes. «Au sein du SIM, nous n’avons pas de politique partisane. Tout ce qui compte pour nous, c’est la politique industrielle. Nous accueillons ainsi favorablement la nomination de ces personnes issues du secteur privé», affirme Fredy Rajaonera, joint au téléphone. Pour lui, ces personnes devraient être à même de prendre en compte les aspirations du secteur privé dans les décisions du régime.

Protéger les industriels

Même propos chez le président du Syndicat des Entrepreneurs du BTP, Hary Andriantefihasina qui parle d’un «signal positif» à leur endroit. «Il est important que les décideurs connaissent les problématiques du secteur privé», souligne-t-il. Pour ce qui est de la formation du gouvernement, Fredy Rajaonera indique que les industriels souhaitent la fusion des ministères du commerce et de l’industrie pour une meilleure cohérence et une meilleure efficacité des décisions.

Il est d’avis que le ministre ainsi nommé devrait garder en tête que c’est le secteur privé qui fait tourner l’économie. Dans ce sens, il évoque, notamment, une «fiscalité convenable», des mesures concrètes pour résoudre le problème de l’informel qui représente actuellement 80% du tissu économique du pays et une meilleure protection des industriels contre l’importation sauvage. Concernant le secteur du BTP, Hary Andriantefi-hasina de souligner que les membres du syndicat souhaitent la mise en place de stratégies qui permettent aux entreprises locales de bénéficier des projets d’infrastructures prévus dans l’Initiative pour l’émergence de Madagascar.

Tolotra Andrianalizah