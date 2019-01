Météo – La tempête Eketsang au nord de Madagascar

Le système nuageux au Nord de Madagascar évolue dans des conditions favorables à son développement. Il devrait être baptisé Eketsang et devenir une tempête tropicale modérée.

Le sixième système de la saison, mais le premier depuis le début de l’année, devrait être baptisé dans la journée d’aujourd’hui Eketsang,

prénom masculin proposé par le Lesotho. Une zone suspecte avait abordé, en fin de nuit de dimanche à lundi, la presqu’île de Masoala dans la province d’Antsiranana apportant de fortes pluies qui ont copieusement arrosé les régions septentrionales de la Grande Île.

Après avoir traversé pendant vingt quatre heures Madagascar, elle est ressortie en mer sur le Canal du Mozambique au Nord d’Europa. Le système évolue pour l’instant dans des conditions relativement favorables à son développement. Seule sa structure actuelle, encore large, apparaît comme un facteur limitant son intensification. Il pourrait devenir une tempête tropicale modérée à proximité d’Europa dans la journée d’aujourd’hui.

Intensification

Pour voir le septième système de la saison être baptisé Funani, prénom masculin proposé par le Swaziland, il faudra patienter jusqu’à demain et plus vraisemblablement jusqu’à vendredi. Le phénomène devrait franchir le 90°est dans la journée d’aujourd’ hui et être pris en charge par le Centre des cyclones tropicaux de La Réunion. Au cours des prochains jours, l’environnement météorologique est partiellement favorable à son intensification.

Desmond, lui, est en train de mourir sur les terres mozambicaines. Ce n’est plus désormais qu’une dépression sur terre. Il a atterri à proximité de la ville de Queli­mane, générant de fortes pluies orageuses loin dans les terres et des vents soutenus sur la baie de Sofala. Ce qui reste de Desmond, devrait rapidement se dissiper sur terre, mais de mauvaises conditions météorologiques devraient perdurer au moins quarante huit heures sur les régions côtières du Mozambique et loin dans les terres.

Tout cela ne concerne pas encore, pour l’instant, les Mascareignes.

© JIR