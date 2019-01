Intempéries – Cinq mille sinistrés sur tout le territoire

Le premier bilan des intempéries dans le Nord et l’Ouest de l’île est lourd. Plusieurs milliers de sinistrés sont enregistrés, selon le BNGRC.

Pendant que les pluies diluviennes frappent encore l’Ouest de Madagascar, le bilan provisoire des intempéries dans le Nord, l’Ouest et les Hautes Terres fait déjà état de cinq mille sept soixante-trois sinistrés, selon le rapport du BNGRC, hier à 18 heures. Parmi ces sinistrés, cinq mille cinq cent soixante deux sont victimes des inondations et deux cent un, du glissement de terrain dans la ville d’Antananarivo.

La région de Diana, notamment, le district d’Ambilobe, et la ville d’Antsiranana, est la plus affectée par les inondations, avec cinq mille deux cent huit sinistrés. à Ambilobe où neuf fokontany sur dix-huit sont inondés, une personne est portée disparue, emportée par l’eau. Dans la région d’Analamanga, la montée des eaux a aussi fait une victime mortelle. à Mahavoky-Besarety, un enfant de 5 ans meurt noyé, emporté par l’eau, dans la nuit de samedi à dimanche. On compte deux cent cinquante sinistrés dans la ville de Mahajanga. Dans cette Ville des Fleurs, sept fokontany ont été inondés. Les sans-abri sont au nombre de cent à Besalampy, région de Melaky.

Les dégâts matériels sont aussi importants. Mille cinq cent quatre-vingt huit cases ont été inondées. Vingt-quatre sont détruites, dont vingt d’entre elles se trouvent à Besalampy Melaky et quatre à Marivorahona Ambilobe.

Dégâts matériels

Dans la ville de Morondava, les autorités locales rapportent, également, la destruction d’une quarantaine de cases, dont la plupart sont des maisons en bois à vocation commerciale. Cette statistique ne figure pas encore dans ce bilan provisoire du Bngrc. « Le niveau de la mer a augmenté et a rasé ces maisons au bord de la mer. La mer s’est retirée», rapporte Andriariliva Doris Rasamoelina, Préfet de Morondava.

à Benenitra, dans le district du Sud-Ouest, deux radiers ont été rasés par la pluie. La RN7, reliant Ivohibe et Ihorombe, est aussi coupée. à Marovoay, des champs de rizière sont engorgés de sable. à Ambakirano, 70 % champs de culture et 70 % des semences sont détruits. Ce chiffre risque encore d’augmenter, dans les prochains jours. L’alerte rouge pour forte pluie est maintenue dans plusieurs districts de l’Ouest.

Le gouvernement a fait don de 21 tonnes de riz, de 10 tonnes de légumineuses pour venir en aide aux sinistrés de Mahajanga I, d’Antsiranana I et d’Ambilobe. Le BNGRC, quant à lui, a remis 4 tonnes de riz et 2 tonnes de légumineuses pour les sinistrés d’Antananarivo.