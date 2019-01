Infrastructure routières – Enclavement du district d’Ambilobe

Le district d’Ambilobe est enclavé. Les fortes pluies et les crues de rivières ont anéanti plusieurs points sur la route nationale 6 et la 5 A.

Ambilobe est coupé du monde. Toutes les routes qui relient ce district aux autres villes sont inaccessibles, suite aux fortes pluies qui ont frappé le Nord de l’île, depuis la fin de semaine. La RN 6 reliant Ambanja et Ambilobe est coupée à une trentaine de kilomètres de l’entrée de la ville d’Ambilobe. Le pont d’Ifasy à Bemaranja s’est affaissé, engendrant cette coupure, selon le rapport de la Gendarmerie nationale à Ambilobe. D’autres dégâts d’infrastructures routières ont été constatés sur cette route nationale, plus exactement à Marivorahona, un village entre Ambilobe et Antsirananana. « Le débordement de la rivière de Manajeba, au début de la semaine, a inondé le village. Ce débordement a anéanti totalement les chaussées », ajoute cette source auprès de la Gendarmerie. Sur la RN 5 A qui relie le district à Vohémar, un pont s’est, aussi, effondré à 15 kilomètres de cette ville enclavée.

Quatre points de transbordement ont été mis en place sur cette route qui relie Antsirananana à Ambondromamy, pour assurer la circulation des marchandises et des personnes. Le premier est à Bemaranja, et les trois à Marivorahona. «Les véhicules de transport bloqués sur place, les canots, les tricycles assurent la circulation des marchandises et des personnes, sur ces trois transbordements, depuis quelques jours», rapporte une source locale.

Appel à l’aide

D’autres véhicules attendent l’ouverture de la route. « Ils ne créent pas d’embouteillage, ils sont stationnés sur les bas-côtés de la route », indique la source auprès de la Gendarmerie.

Cet enclavement commence à avoir de l’impact sur la consommation de la population locale. « Les commerçants ont encore des stocks de riz, et d’autres produits de première nécessité. Par contre, le prix des légumes qui viennent d’autres régions commence à augmenter. Leur transport est difficile », enchaîne la source.

Quant à l’approvisionnement en carburant, les stations des villes d’Antsiranana et d’Ambilobe disposent encore de réserve. La population touchée par ce sinistre appelle, toutefois, l’intervention rapide de l’Etat.

« Ambilobe connaîtra un problème de consommation et de ravitaillement en carburant, si ce problème n’est pas résolu d’ici quatre jours », souligne-t-elle. Une délégation, dirigée par le Premier ministre Christian Ntsay, a constaté les dégâts de l’intempérie à Mahajanga, hier, où trois cents sinistrés sont recensés. Elle est prévue se rendre à Ambilobe, ce jour.