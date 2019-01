Basket-ball – Afroleague 2019 – COSPN évolue à domicile avec deux expatriés

Le COSPN jouera l’Afroleague au Palais des Sports de Mahamasina. Les policiers sont renforcés par un Tunisien et un Congolais.

Une aubaine pour le basket-ball. La Fédé­ration malga­che de basket-ball dirigée par Jean Michel Ramaroson sera de nouveau sous les feux des projecteurs. Elle met en place un comité pour organiser à Antana­narivo, au palais des sports de Mahamasina l’Afroleague 2019 du 15 au 17 février. Une « Afroleague » qui réunira les seize meilleurs clubs de basket-ball du continent africain chez les hommes.

Le COSPN, champion de Madagascar en titre et cham­pion de la zone 7, évoluera dans le groupe D avec les Angolais du Petro Atletico de Luanda, les Egyptiens de Smouha ainsi que les Congolais du BC Mazembe. Face à la concurrence, les dirigeants du COSPN ont décidé de recruter deux joueurs expatriés. Il s’agit d’un jeune Tunisien de 2,05m et d’un jeune Congolais de 2,15m.

« Pour jouer l’Afroleague, il nous faut un intérieur qui mesure plus de deux mètres pour aider l’équipe à rivaliser contre nos adversaires. On aura deux expatriés qu’on présentera officiellement dans quelques jours mais je vous annonce déjà que leur recrutement ne se limite pas juste pour jouer l’Afroleague mais bien au-delà de cela pour une ou deux saisons. On est tout simplement en train de professionnaliser notre club. On aura trois semaines, juste le temps qu’il faut pour harmonier l’intégration de ces deux expatriés avec les autres membres de notre équipe », explique Julien Chaignot, entraîneur du COSPN.

Longue durée

Pour la fédération malgache de basket-ball, accueillir un tel évènement s’est fait en accord avec les dirigeants du COSPN, qui ont fourni des efforts considérables en allant aux Seychelles pour gagner la zone 7. Comme fidèle partenaire, Telma sera une fois de plus le principal partenaire du basket-ball malgache.

« L’Afroleague est une nouvelle formule de l’Afrobasket. Une formule mise en place par la Fiba Afrique qui a considéré les demandes des fédérations nationales concernant le manque de matches à l’échelon continental. Avant l’Afrobasket s’est joué en moins de dix jours, l’Afroleague durera sur une plus longue durée, près de trois mois avec la tenue des différentes phases, partant de quatre groupes de quatre équipes vers une finale à quatre. Il y aura plus de matches, plus de visibilité de l’évènement qui conduit à un marketing plus intéressant. Après le fait de recruter deux joueurs expatriés, montre vraiment une réelle volonté des dirigeants du COSPN à aller de l’avant pour se distinguer sur la scène continentale », rappelle Jean Michèle Ramaroson, président de la fédération malgache de basket-ball.

Pour le COSPN, il faudra déjà finir au moins second du groupe D pour espérer jouer la phase « élite » qui réunira les huit meilleures équipes en « aller » (22 au 31 mars) et « retour » (05 au 14 avril). La finale « four » qui réunira quatre équipes se jouera en round robin et est prévue du 03 au 5 mai.

Classement

Groupe A: AS Sale (Maroc), Rivers Hoppers (Nigeria), JS Kairouan (Tunisie), SLAC (Guinée)

Groupe B: ES Rades (Tunisie), Civil Defenders (Nigeria), Elan Sportif (Bénin) , BC Terreur (RC Congo)

Groupe C : Al Ahly (Egypte), Primeiro de Agosto (Angola), Ferroviaro da Beira (Mozambique), REG BBC (Rwanda)

Groupe D : Petro de Luanda (Angola), Smouha (Egypte), BC Mazembe ( RD Congo), COSPN (Madagascar)