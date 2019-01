Athlétisme – Meeting de la Réunion – Douze tickets en jeu à Alarobia

La fédération malgache d’athlétisme organisera une compétition de sélection en vue du Meeting international de la Réunion. Ce rendez-vous régional aura lieu le 20 avril à Mont Fleuris Saint-Denis. Le test de sélection se tiendra le 2 février au stade d’Alarobia. À l’issue du test de sélection seront connus les noms des douze athlètes qui défendront les couleurs nationales au Meeting de la Réunion. La Grande ile sera représentée par un garçon et une fille spécialistes en sprint dont les épreuves de 100m, 200m et400m. Madagascar alignera à deux coureurs masculines et féminines en 800m et 3000m. Trois dirigeants accompagneront les athlètes pour la Réunion. « Les techniciens réunionnais veulent observer et évaluer le niveau des athlètes malgaches à la veille des jeux des iles de l’océan indien », a fait remarquer un entraineur national. Une semaine plus tard à la fin avril aura lieu le Meeting de Maurice. La fédération relance le retard du regroupement des athlètes à six mois de l’évènement.