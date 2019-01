Assemblée Nationale – Les législatives en question

Le mandat des députés arrive à terme. Le calendrier des prochaines élections législatives reste, cependant, suspendu à la décision de la future équipe gouvernementale.

Impératif. Un mot utilisé par la Haute cour constitutionnelle (HCC), lorsqu’elle a fixé l’échéance du mandat des députés. Dans un avis publié le 16 février 2018, la Cour d’Ambohidahy a souligné que « le mandat de l’actuelle législature de l’Assemblée nationale se termine impérativement le 5 février 2019 à minuit ».

Il ne reste donc plus qu’un peu plus d’une semaine avant que le mandat des membres de la Chambre basse n’arrive à terme. Le calendrier des élections législatives est, pour l’heure, suspendu à la décision de la future équipe gouvernementale. La loi organique sur les députés prévoit que les électeurs soient convoqués « quatre-vingt-dix jours au moins », avant la date du scrutin par un décret pris en conseil du gouvernement, après consultation du projet de calendrier présenté par la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Dans son avis du 18 février, la Cour constitutionnelle a ajouté que les législatives « doivent se dérouler », avant la première session ordinaire de cette année. Ceci, de manière à ce que « l’Assemblée nationale nouvellement élue », puisse tenir une session spéciale inaugurale pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation de ses commissions comme le veut la Loi fondamentale.

Il s’agit, surtout, à la lecture de l’avis de permettre à la Chambre basse « d’exercer pleinement ses attributions et de tenir sa première session ordinaire le premier mardi de mai, c’est-à-dire le 7 mai 2019 ». Durant l’annonce de la reconduction de Christian Ntsay, au poste de Premier ministre, Dina Andriamaholy, secrétaire général adjoint de la présidence de la Répu­blique, a indiqué que les députations seraient pour bientôt.

Vide juridique

Contacté, hier, Thierry Rakotonarivo, vice-président de la CENI, a expliqué, toutefois, qu’à l’allure où vont les choses, il est peu probable d’avoir des députés élus pour la première session ordinaire de l’institution sise à Tsimbazaza. Sauf changement, l’équipe gouvernementale devrait être présentée, ce jour. Il est probable qu’elle inscrive parmi ses priorités le calendrier des élections législatives.

Une convocation des électeurs, cette semaine, en tenant compte du délai légal de quatre-vingt-dix jours, caserait les députations dans la dernière semaine du mois d’avril. « Il est techniquement improbable d’avoir les résultats définitifs des législatives avant le début de la première session ordinaire », regrette, toutefois, le vice-président de la CENI. La Commission électorale a déjà prévenu sur le risque de vide institutionnel faute de députés nouvellement élus avant le début de session de mai.

La Constitution fixe le mandat des députés à cinq ans. Aucune disposition légale n’autorise ou n’interdit, pourtant, à un député de jouer les prolongations de sa législature en attendant les élections. La situation actuelle révèle un vide juridique. Dans son avis, la HCC a, toutefois, souligné que « le titre juridique du député élu est constitué par la proclamation des résultats de l’élection ».

La Cour d’Ambohidahy, justement, a compté la durée du mandat des élus de Tsimbazaza, à partir de la date de proclamation de leur élection, le 6 février 2014. L’exception de la période extraconstitutionnelle de la Transition, mise à part, le statut d’élu donne la légitimité aux députés de siéger au sein de l’Assemblée nationale. Un statut qui leur octroie le droit et la légitimité de jouer le rôle de législateur et de parler au nom de la population.

Des initiatives qui pourraient arriver rapidement, comme un projet de loi de finances rectificatives ou la révision de la Constitution, pourraient nécessiter l’appréciation de députés jouissant pleinement du mandat d’élu. Il est, probable, que la première session ordinaire du Parlement de cette année, soit sacrifiée au profit des élections législatives.