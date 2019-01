Analakely – Un court-circuit menace un local commercial

Un court-circuit est à l’origine d’un début d’incendie dans un immeuble commercial, à Analakely, hier. Les pompiers sont arrivés à temps.

Sinistre. C’est vraisemblablement un court-circuit dû à la surchauffe des installations électriques issues du compteur qui a embrasé les toilettes d’un immeuble commercial, situé en face de la Cisco, à Analakely. Ce début d’incendie d’hier, à l’heure d’ouverture de six blocs au rez-de- chaussée, vers 8h, a failli mettre en péril tout un bâtiment. Ce banal problème électrique a immédiatement été pris en charge par un électricien du centre après l’incident.

Alors que des marchands de rue se sont déjà installés et ont étalé leurs produits devant l’immeuble le matin, la panique s’est emparée d’eux suite à une forte détonation depuis l’intérieur. « Je viens à peine d’ouvrir la porte principale quand cette explosion a retenti. C’est une dame qui a l’habitude d’aller chaque matin aux toilettes qui a aperçu le plafond en plastique déjà en feu », a relaté Pascal Fidiniaina, le responsable de sécurité du local commercial. Une fumée noire et épaisse a rapidement envahi les coursives. Dans la foulée, Pascal s’est précipité et a risqué sa vie pour stopper le compteur planqué sur le mur au fond. « Puis, j’ai saisi un sceau rempli d’eau et arrosé les flammes. Comme cela ne suffisait pas, j’ai appelé les sapeurs-pompiers », a-t-il expliqué.

Dans un premier temps, les soldats du feu auraient pris l’alerte pour une plaisanterie comme beaucoup d’individus malintentionnés le font souvent. Alors, il fallait que l’agent de sécurité se soit dépêché vers leur camp pour tirer la sonnette d’alarme. « Heureusement, des voisins leur ont téléphoné pendant que j’y suis allé. Je les ai justement croisés à leur portail », poursuit Pascal.

Deux boxes vidés

Les crépitements ont laissé craindre le pire aux propriétaires des boxes avoisinant la tinette où a été constaté le départ de l’incendie. Une boutique de puériculture et une autre de Canal Plus ont dû être vidés.

« La fournaise ne s’est toutefois pas propagée. Nous l’avons maîtrisée à temps. Aucune perte en vie humaine ni de blessé n’est à déplorer dans ce sinistre. Tous les autres magasins d’appareils électroniques ont été épargnés », selon les informations recueillies auprès de l’organisation des secours des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna.

Les marchands ont repris leurs activités après l’extinction de cet incendie qui les a affolés. « J’ai pris mes jambes à mon cou dès que la dame ayant vu le braise en premier ait crié au feu. J’ai observé de loin avec mes marchandises et je ne suis revenu à ma place qu’après le départ des pompiers», témoigne un marchand.

Les combattants du feu ont rejoint leur camp à 9h 25, d’après les précisions obtenues.