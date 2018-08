Rallye du Boeny – Rivo mène au championnat

Rivo Randrianarivony (Subaru Impreza R4) est largement en tête du classement général du championnat, à l’entame du Rallye du Boeny, ce jeudi à Mahajanga.

Avec deux victoires de rang au volant de sa Subaru Impreza R4, Rivo Randria­narivony occupe logiquement le fauteuil de leader du championnat pilotes.

Associé à son frère Ando, il avait remporté le Rallye Visca Nankang du mois de juin, ainsi que le Rallye de Mangoro du mois de juillet. Une performance historique, puisqu’il s’agissait de leurs premières apparitions à bord de leur nouvelle Impreza R4.

Avant d’attaquer le Rallye du Boeny, quatrième manche de la saison, ce jeudi à Mahajanga, Rivo dispose d’une très large avance. Il est crédité de 181,20 points au classement général pilotes (Ndlr : toutes catégories confondues).

Son plus proche poursuivant, Tahina Razafinjoelina (Subaru Impreza N4) en compte 113,40. Si l’on fait le calcul, l’écart entre les deux coureurs est de 67,8 unités. Derrière, Teddy Rahamefy (Ford Ranger T2M M13) complète le podium provisoire, avec 110,60 points.

À Mahajanga, Rivo peut voir venir, vu la marge qu’il possède. Mais tel qu’on le connait, il va certainement tenter de décrocher un troisième succès consécutif, au lieu de gérer. Jamais deux sans trois comme on dit. Un tel résultat conforterait sa première place et le rapprocherait grandement d’un premier sacre.

Nirina en tête

Du côté des pilotes 2RM traction, le classement est plus serré. Nirina Ratsifandri­hamanana (Peugeot 206 M11) est en tête avec 136,80 points. Il est suivi de près par Daniel Rabetafika (Peugeot 207 M12), à seulement sept longueurs. Troisième avec 96,80 unités, Tsitohaina Ramiarinjaona (Peugeot 207 M12) garde également toutes ses chances dans la course au titre.

Comme cité précédemment, ce Rallye du Boeny constituera la quatrième échéance de l’exercice 2018. Le parcours comprendra douze spéciales, d’une longueur totale de 123,01 km, et 119,18 km de liaison, soit un total de 242,19 km à boucler. Pour ce jeudi, les trente équipages engagés auront trois épreuves chronométrées au programme.

Le parcours

Jeudi 23 août

ES1 : Agricole terrain de foot – Ampitolova 05,40 km 14h05

ES2 : Xt Must A – Xt Must B (boucle PM) 05,70 km 14h22

ES3 : Circuit Ampitolova 02,00 km 14h37

Vendredi 24 août

ES4 : Xt Must A – Xt Must B ( boucle MM) 11,51 km 08h51

ES5 : Ampitolova – Xt Antsanitia 08,61 km 09h17

ES6 : Xt Must A – Xt Must B (boucle GM) 20,47 km 11h17

ES7 : Xt Antsanitia – Ampitolova 08,61 km 13h30

ES8 : Xt Must A – Xt Must B (boucle GM) 20,47 km 14h02

Samedi 25 août

ES9 : Xt Must A – Xt Must B ( boucle MM) 11,51 km 08h51

ES10 : Ampitolova – Xt Antsanitia 08,61 km 09h17

ES11 : Xt Antsanitia – Ampitolova 08,61 km 11h10

ES12 : Xt Must B – Xt Must A ( boucle MM) 11,51 km 11h32