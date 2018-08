Présidentielle – Trente-six candidats pour un trône

La Haute Cour Constitutionnelle a publié hier la liste des trente-six candidats à l’élection présidentielle. Dix candidats ont été écartés.

Le vrai combat commence. La Haute Cour Constitution­nelle n’a pas traîné dans le traitement des dossiers de candidature à l’élection présidentielle.

Vingt-quatre heures après la clôture du dépôt de candidature, la HCC a publié la liste de ceux qui peuvent prendre le départ de la course à la magistrature suprême. Elle a éliminé dix candidats dont les dossiers n’étaient pas complets. L’absence du reçu de versement de la caution au Trésor public a été la principale cause d’élimination de la majorité des recalés.

Parmi ceux qui ont le droit de participer à cette prestigieuse course figurent trois anciens chefs de l’État et le président en exercice en l’occurrence Didier Ratsi­raka, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et Hery Rajaonarimampianina. Consi­dérés à tort ou à raison comme les favoris incontournables par l’opinion, ils livreront un combat sans merci sous le signe de la revanche. Entre Ratsiraka et Ravalo­manana, entre Ravalomanana et Rajoelina et entre Rajoelina et Rajaonarimampiana, il s’agit d’un règlement de compte à travers les urnes.

Les litiges et les rancœurs entre les uns et les autres seront arbitrés cette fois par les électeurs.

Derrière ce quatuor se trouve un aréopage de challengers aux dents longues emmené par la fougueuse magistrate Faniry Ernaivo et dans lequel figurent également Erick Rajaonary Batman, Mailhol, Zafimahaleo Rasolofondraosolo Dama, l’ancien Premier ministre Jean Omer Beriziky, le financier et économiste Serge Jovial Imbeh, le polytechnicien José Andrianoelison, l’ancien ministre Roland Ratsiraka, l’ancien DG du Trésor Orlando Robimanana, l’ancien ministre Paul Rabary et Saraha Rabeharisoa.

Sondage interdit

Puis dans un chapeau d’outsiders on retrouve les anciens Premiers ministres Jean Ravelonarivo, Olivier Mahafaly Solonandrasana, l’ancien ministre Martin Randriamampionona Dafa­fara, la candidate du PSD Eliana Bezaza, l’économiste Jean Jacques Ratsietison, l’ancien ministre Andriamparany Radavidson, le fédéraliste Tabera Andriamanantsoa, l’ancien ministre Jules Etienne ,le président de l’Assemblée nationale Jean Max Rakoto­mamonjy , l’opérateur Ny Rado Rafalimanana, le chanteur Bruno Rabarihoela ,la « pétrolière » Emma Rasolovoa­hangy et la juge Arlette Ramaroson.

Dans un dernier lot sont regroupés les candidats plus ou moins inconnus du public à l’image de Jean Louis Zafivao, Falimampionona Rasolonjatovo, Haingo Rasolofonjoa, Stephan Narison, Marcellin Andrian­tseheno, l’avocat Mamy Radilofe, le doyen Solo Norbert Randria­morasata et Richard Rakotofiringa.

Pour le moment tout est relatif. Faute de sondage, interdit par la loi, il n’y a aucun paramètre pour faire des pronostics. Jusqu’ici la foule rassemblée dans les meetings et les moyens utilisés par les candidats sont les seuls baromètres disponibles pour jauger les chances d’un candidat. Mais ils sont loin d’être objectifs et fiables.

Les trente-six candidats se trouvent en ce moment dans la chambre d’appel en attendant la distribution des dossards qui sera effectuée par la Ceni incessamment à l’issue d’un tirage au sort. La vraie campagne électorale ne débutera qu’au mois d’octobre mais beaucoup de candidats , en particulier Andry Rajoelina, sont en tournée depuis un mois.

Candidats à vos marques.

Herisetra