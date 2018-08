Musique classique – « Nosy Be Symphonies » s’annonce plus virtuose

La cinquième édition du festival de musique classique de l’océan Indien « Nosy Be Symphonies », qui se tiendra du 23 août au 1er septembre dans la capitale et aux îles Vanille, sera bien garnie.

Les quelques membres du Comité d’Organisation d’Activités Culturelles ou COAC ont annoncé officiellement devant la presse, dans la matinée du mercredi 22 août au show room du Royal Spirit à Behoririka, la tenue de la cinquième édition du festival de musique classique de l’océan Indien dénommé « Nosy be Symphonies ».

D’autres formules ont été rajoutées à la formule de base afin de donner plus de dynamique aux relais de concerts prévus à Antananarivo et à Nosy Be du 23 août au 1er septembre. « Cette cinquième édition se veut plus vivante que les précédentes dans son aspect général. D’abord, chaque concert présente un thème différent en favorisant l’interactivité des entités qui meublent chaque présentation pour procurer plus de plaisir. D’autres disciplines viennent accompagner les musiciens pour certains concerts. Une danseuse ou une soprano, par exemple, va faire des prestations remarquables en symbiose avec de la musique classique. Mais surtout, les artistes locaux et étrangers, qui vont intervenir tout au long de cette cinquième édition, sont tous des génies dans leurs disciplines respectives », a souligné Jean Louis Salles, Secrétaire Général de COAC. « Piano et cordes », « Lyrics et danses », « Saxophone et clarinette », des thèmes qui vont certainement émerveiller l’assistance.

Trente-cinq artistes, au total, vont déployer leur talent pour « Nosy be Symphonies » cette année.

Bonnes actions

Le clarinettiste Rudy Mathey, la chorégraphe Fabienne Courmand, et la soprano Aniana Malalaharisoa sont les invités de cette édition ; sans oublier la marraine de l’événement, la pianiste Elzbieta Dedek. Les voix de Nosy Be, les meilleurs guitaristes et pianistes de la capitale, les Cordistes de Madagascar, LMM Saxophone Quartet et Cantiamo vont faire régner une ambiance de qualité par la magie de leur talent.

Afin de toucher d’autres cibles, un concert réservé aux enfants du Père Pedro va marquer le début de cette cinquième édition. Il se tient aujourd’hui à 16 heures à Andralanitra, suivi d’une remise de dons des partenaires de l’événement. Toujours dans la même optique, vingt jeunes ou groupe d’enfants vont être invités à chaque représentation, à Nosy Be. Et le meilleur projet du COAC se profile à l’horizon, par la création d’une école de musique à Ambohi­manarina et dont l’ouverture est prévue pour le début de l’année 2019. « Cette école est destinée aux enfants défavorisés de la capitale afin qu’ils puissent s’accrocher à une discipline artistique comme la musique classique », précise jean Louis Salles. Avec cette belle réalisation, « Nosy Be Symphonies » s’illustre comme une référence dans le domaine de la musique classique dans la région océan Indien, aussi bien par la qualité de l’organisation que par les bonnes actions qui en découlent.