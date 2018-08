Entrepreneuriat – Peu de jeunes s’intéressent à l’industrie

L’environnement est favorable à la création d’entreprises. Mais des facteurs de blocage, décourageant les jeunes entrepreneurs, persistent.

Blocage. Les 15 % stagnants de la contribution du secteur industriel dans le Produit Intérieur brut (PIB) du pays peuvent s’expliquer par divers paramètres. Un de ces paramètres a été décortiqué hier à l’Hôtel de ville de la capitale par toutes les parties prenantes du secteur, lors d’un atelier intitulé « Plaidoyer pour faciliter le parcours du jeune entrepreneur dans la création de l’entreprise».

Comme l’indique son intitulé, il avait pour objectif d’améliorer les conditions d’intégration des jeunes dans l’entrepreneuriat en général, ainsi que dans le secteur industriel en particulier. Des discussions thématiques ont été abordées, notamment en rapport avec les procédures de création d’entreprises, ainsi que les aspects juridiques et fiscaux de ces procédures.

Les partages d’expériences avec les entrepreneurs œuvrant dans l’industrie ont ainsi démontré que les étapes de formalisation compliquées, un système fiscal inadéquat, et les difficultés de recherche de financement constituent les principaux facteurs expliquant le peu de motivation des jeunes à intégrer le secteur.

Entre cinq cent mille et huit cent mille jeunes diplômés se retrouvent sur le marché du travail, chaque année. Peu d’entre eux ont ce « goût du risque » qui pousse à investir dans l’entrepreneuriat, dans la mesure où ils ont été initialement formés pour être de simples employés, déplore Maya Ralaizafindrakoto, vice-président du Club des entrepreneurs CEERE.

« Par ailleurs, les procédures de création d’entreprise, notamment par rapport à la suppression de l’exonération fiscale pour les entreprises nouvellement créées ne font que compliquer notre travail », rajoute-t-il.

Accompagnement

Malgré des efforts de facilitation des procédures, les non avertis auront tout de même du mal à réunir dans un court délai les documents nécessaires pour créer une nouvelle entreprise. De ce fait, des initiatives sont entreprises afin d’aider les novices dans l’activité à s’améliorer.

« Parfois, les documents demandés pour la création d’entreprise ne sont pas vraiment cohérents. À l’exemple du certificat foncier pour le local où le siège de l’entreprise sera installé. Heureusement que des solutions de domiciliation sont proposées par des cabinets privés afin de contourner ce problème », explique encore le vice-président du CEERE.

Les mesures d’accompagnement sont ainsi disponibles, mais sur le plan du financement, des problèmes persistent notamment par rapport aux investisseurs. « Il serait judicieux de mettre en place un statut légal pour les « business angels », ou investisseurs potentiels, afin qu’ils ne soient pas considérés comme étant des blanchisseurs d’argent. Quitte à leur proposer des allègements fiscaux, d’encourager les créations d’entreprises en masse », suggère Carole Rakotondrainibe, business manager du groupe Axian. Le groupe qui propose aussi un système d’accompagnement dans ce domaine.