Edgard Razafindravahy – « La refondation est un passage obligé »

Edgard Razafindravahy ne figure pas parmi les trente-six candidats de l’élection présidentielle. Une position logique conformément aux idées qu’il défend.

Ce n’est pas une surprise même si certains se sont encore nourris d’illusions. Edgard Razafindravahy, le leader du parti ADN ne fait pas partie des trente-six candidats en lice pour l’élection présidentielle de novembre. C’est la décision prise par son parti. Une position logique et conforme à ses convictions pour le père de la Refondation.

« L’élection présidentielle encastrée dans un système d’État unitaire qui a détruit Madagascar et qui n’a jamais privilégié l’intérêt de la population n’est pas une fin en soi pour l’ADN. Nous avons depuis plusieurs années sillonné le pays de part en part. Nous avons vu sur place les dures réalités dans lesquelles vit la population. Nous avons conclu que ce n’est pas une élection présidentielle organisée en l’état actuel des choses qui pourra apporter des solutions. C’est un leurre », souligne Edgard Razafindravahy. Moralité de l’histoire, il va falloir tout revoir depuis la base si l’on veut en finir avec le cycle infernal des crises. Refondation, c’est donc la panacée. Une idée, un projet dont les contours sont déjà bien cernés dans un livre édité l’année dernière. C’est donc loin d’être une coquille vide comme l’affirment les détracteurs. Mieux, tout a été déjà planifié dans le temps. Mais bien évidemment, il faut une conviction, une volonté et de l’espoir pour que le projet se réalise.

Une fatalité

Edgard Razafindravahy est convaincu d’une chose, il faut commencer par l’élection des chefs fokontany et monter au fur et à mesure la hiérarchie. C’est le sens et l’essence de la refondation.

Au départ, on riait sous cape mais au fur du temps l’idée a fait son chemin pour finir par convaincre tout le monde. « Actuellement, tous les jours et partout j’entends parler de la Refondation. Elle est sur toutes les lèvres en particulier chez la majorité qui aspire à avoir un pouvoir afin de prendre son destin en

main », se réjouit le guide de l’ADN, sourire au coin. À preuve, la majorité des candidats à la prési­dentielle misent sur la Refondation et un candidat a trouvé

bon d’appeler son parti, Refondation Totale de Madagascar.

Eh oui, la Refondation est la seule issue et dernière chance pour Madagascar. C’est presque une volonté providentielle. « La Refondation est un passage obligé pour Madagascar. Beaucoup refusent encore de l’admettre mais elle s’impose à nous telle une fatalité. On ne peut pas s’en échapper », martèle Edgard Razafindravahy.

Les hommes ont chamboulé l’organisation sociale originelle à cause de l’égoïsme, l’attrait du pouvoir et le mercantilisme. Seule la Refondation peut remettre les choses à leur place. L’objectif ultime n’est pas de gagner l’élection présidentielle mais bien au-delà. Il s’agit de donner une opportunité à chaque foyer, chaque individu, chaque fokontany d’améliorer ses conditions de vie. Un idéal basique qui doit être la priorité des priorités d’un président de la République.