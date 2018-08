Document d’identité – Les imprimés de CIN en nouvelle version

Lutte contre l’arnaque et fin de pénurie d’imprimés. Une bonne nouvelle s’annonce pour les personnes n’ayant pas pu récupérer leur carte d’identité nationale, faute d’imprimés au niveau de l’Imprimerie nationale depuis des mois. Un million de cartes d’identité avec de modifications particulières sont diffusées dans tout le pays depuis hier, a informé le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation à travers un point de presse, hier à Anosy.

Quelques modifications apparaîtront sur les nouvelles cartes d’identité nationale. « Il n’y aura aucune modification pour tout ce qui est déjà inscrit sur la carte d’identité. Mais le filigrane qui était auparavant une image de “valiha” sera changé en plusieurs losanges. Des fibres en couleur seront ajoutées et ne peuvent être visibles qu’à travers un rayon ultraviolet. Pour sécurisation de la carte d’identité, il existe aussi le cachet de la République malgache qui sera fluorescent. La marque de l’Imprimerie nationale ne peut être vue que par rayon ultraviolet. Et il y a aussi le timbre de sécurisation. Tous les autres détails confidentiels y resteront aussi », explique Tianarivelo Razafimahefa, ministre de l’Intérieur et de la décentralisation. Les anciennes cartes d’identité et les nouveaux imprimés sont encore approuvés et légales au niveau de toutes les administrations.

Fin des pénuries

Depuis des mois, ceux qui ont perdu leur carte d’identité ont rencontré des difficultés, notamment pour les papiers administratifs auprès des banques, ou la vérification dans les aéroports. Des certificats administratifs ont été délivrés, or ils ne pouvaient pas fonctionner dans certains établissements. Les personnes ayant perdu leur carte d’identité n’auront plus à renouveler leur déclaration de perte mais peuvent prendre la nouvelle version. La récupération de duplicata ne dure que trois jours au plus tard.

« Tout le monde doit se demander la raison de la pénurie des imprimés de cartes d’identité. En fait, il s’agissait d’un problème technique entre les fournisseurs et l’Imprimerie nationale. Actuellement c’est résolu. Nous avons besoin de sept cent mille cartes d’identité par an et un million vont être distribuées pour seulement 200 ariary à cause du timbre ancré sur la carte d’identité», ajoute le ministre.