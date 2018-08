Antananarivo – Le traitement du cancer s’améliore

Antananarivo avance dans la prise en charge du cancer. Plusieurs centres de traitement et de diagnostic sont regroupés dans la capitale.

Bénéficier des soins les plus sophistiqués du cancer sera, bientôt, possible dans les hôpitaux publics de la capitale. La radiothérapie et la cobaltothérapie, des traitements contre le cancer utilisant des rayonnements pour détruire des cellules cancéreuses, seront fonctionnels d’ici peu.

Au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA), le bâtiment qui va accueillir les quatre bunkers pour abriter un scanner, une curiethérapie, et deux accélérateurs linéaires, est érigé. «Les gros travaux sont terminés, bien qu’il y ait eu du retard par rapport au planning, à cause d’une modification. Il nous reste les finitions et les installations des équipements », indique le ministre de la Santé publique, le Pr Yoël Rantomalala, hier, dans le cadre de la visite des ouvrages par le chef de l’État, Hery Rajaonarimampianina et de son épouse.

Au moins cinq mois sont nécessaires pour cette deuxième phase. Ce qui signifie que d’ici le début de l’année 2019, les cancéreux pourront jouir des avantages de la radiothérapie.

Maladie évoluée

Le coût total de la construction de cette infrastructure est évalué à 11,100 milliards d’ariary. L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) fournira les équipements nécessaires.

Au CHU Joseph Raseta Befelatanana (CHU JRB), on n’attend plus que l’arrivée de la source radioactive pour que la cobaltothérapie soit opérationnelle. Auparavant, l’ancienne cobaltothérapie, inutilisée depuis 2009 suite au vol d’une partie du matériel, doit être démontée et sécurisée dans un centre de stockage de déchet, offert par l’AIEA. Elle commencerait à recevoir des patients, en novembre.

La radiothérapie et la cobaltothérapie, en complément avec la chimiothérapie et la chirurgie, devraient améliorer la prise en charge des malades du cancer. Toutefois, il ne faut pas attendre que la maladie s’aggrave pour consulter un médecin. Car bien que ces centres soient du dernier cri pour soigner rapidement le cancer, ils ne guérissent pas lorsque la maladie est très évoluée. «La radiothérapie peut atténuer les douleurs en cas de métastase, mais elle ne guérit plus », indique le Dr Malala Razakanaivo, oncologue radiothérapeute. Beaucoup des cancéreux sont, pourtant, au stade final dans leur maladie, lorsqu’ils sont admis dans les hôpitaux.

Antananarivo devient, avec la mise en place de ces deux centres, la capitale du traitement du cancer à Madagascar. Le CHU Andohatapenaka dispose déjà d’une gamma-caméra pour diagnostiquer minutieusement cette maladie, et d’un service de médecine nucléaire pour le traitement du cancer de thyroïde. Ces soins seront payants.