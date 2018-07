Santé-Ressources humaines – Des affectations se préparent

A répartir. Aucun poste ne devrait être vacant au niveau des formations sanitaires publiques. Le ministère de la Santé publique procède à une réorganisation de son personnel pour combler le gap. Des affectations sont à prévoir. «Nous avons assez d’agents, mais ils sont mal répartis. Nous allons responsabiliser les directeurs régionaux et les médecins inspecteurs à faire des affectations à l’interne, en cas de besoin. Les affectations interrégionales s’effectueront au niveau central», a expliqué le secrétaire général du

ministère de la Santé publique, le professeur Arsène Ratsimbason, hier.

Ce problème de répartition est important. L’ordre des Médecins recense trois mille médecins à Anala­manga et quatre mille cinq cent dans tout Madagascar. Mais même dans cette région où travaillent la plus grande partie des médecins, leur répartition reste un souci.

Dans le district d’Andra­masina, par exemple, des centres de santé de base niveau deux (CSB2), qui devraient être gérés par des médecins, sont tenus par des paramédicaux. « Nous rencontrons un problème de ressources humaines. Il nous manque au moins cinq médecins pour s’occuper de nos CSB 2 », précise un responsable à Andramasina.

Recrutement par poste

Dans un district sanitaire de la région de Boeny, le même problème est soulevé. « Nous avons plusieurs besoins, surtout, de personnel d’appui. Ce n’est quand même pas les médecins qui vont assurer le nettoyage alors que l’hygiène est primordiale dans les hôpitaux », lance un médecin inspecteur.

Des réunions mensuelles ou bimestrielles se tiendront pour faire l’état des lieux. « Nous demanderons aux responsables régionaux pourquoi des postes restent inoccupés dans leur zone », reprend Arsène Ratsimbason.

40% du problème de manque de personnel devraient être maîtrisés grâce à cette réorganisation. Des recrutements sont également envisagés. Comme dans tous les départements ministériels, travailler en dehors de la capitale intéresse peu les fonctionnaires, surtout lorsqu’il s’agit d’une zone enclavée où l’insécurité fait fuir. Mais le temps est révolu. Les recrutements se font, désormais, pas poste, et non, par personne, au ministère de la Santé publique. Et les recrutés devront s’engager au niveau de la commune en respectant leur contrat d’affectation.

Le ministère compte travailler avec la communauté pour assurer la sécurité de leurs agents. Pourtant, la communauté elle-même est vulnérable face aux actes de banditisme.

Depuis le 2 juin, le ministère répertorie tous ses agents. Il invite, également, tous les professionnels de santé à s’intégrer au niveau des ordres. Les directeurs centraux et régionaux ont jusqu’au 31 août pour rendre compte de la situation du personnel de chaque direction ou circonscription.