Relations Internationales – L’Afrique mérite une place

L’Afrique devrait avoir un siège permanent au sein de l’un des organes principaux des Nations unies. Le Japon appuie dans les démarches y afférentes.

Incontournable. L’Afrique a son devenir sur le plan économique. Des indicateurs affichent actuellement que le continent noir fait des pas fulgurants pour son développement. Un développement sans qui la pros­périté des autres pays du monde ne pourrait se faire. C’est également le constat de l’ambassadeur du

Japon à Madagascar, Ichiro Ogasawara. « L’Afrique doit décrocher un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, vu qu’elle n’est plus à ignorer pour maintenir la paix dans le monde. L’Afrique fait des avancées économiques fulgurantes, et elle a ainsi sa place au sein de ce Conseil », a expliqué le diplomate lors d’une mise au point sur la suite du déplacement officiel du président Hery Rajaonarimampianina au Japon, en décembre 2017.

Les enjeux économiques et politiques du développement des pays d’Afrique ne sont pas à négliger, au vu des problématiques de sécurité à l’intérieur même du continent, ainsi que les conséquences sur les relations avec le reste du monde. Le Conseil de sécurité est l’un des six organes principaux de l’Organisation des Nations unies créé par la Charte des Nations Unies. Celui-ci confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le Conseil, peut se réunir à tout moment en cas de menace contre la paix. L’organe a pour objectifs de « développer entre les nations des relations amicales, de réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux et en encourageant le respect des droits de l’Homme, être un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes », détaille le site des Nations unies.

TICAD

Quinze membres siègent au sein du Conseil de sécurité, dont cinq permanents à savoir la Chine, les États-unis, la fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni. L’Éthiopie y siège cette année en tant que membre non

permanent, aux côtés de la Côte d’Ivoire et la Suède. La Bolivie, la Guinée équatoriale, le Kazaksthan, les Pays-bas en sont membres non permanents. Le Pérou, la Pologne et le Koweit en seront l’année prochaine.

Dans ce cadre, l’ambassadeur du Japon à Mada­gascar a rappelé le point de « partenariat pour la stabilité à l’échelle mondiale », discutés entre le premier ministre japonais, Shinzo Abe, et le président Hery Rajaonari­mampianina au pays du Soleil levant en décembre dernier. « Le premier ministre Shinzo Abe avait présenté les articulations de la politique japonaise de contribution proactive à la Paix, fondée sur le principe de la coopération internationale, notamment la législation pour la paix et la sécurité, visant à renforcer la contribution du Japon pour la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde entier », a souligné l’ambassadeur Ichiro Ogasawara.

Le Japon a en effet annoncé en 2016, à l’ouverture de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l’Afrique (TICAD), investir 30 milliards de dollars en Afrique pour trois ans. La TICAD 7 aura lieu en 2019. Il s’agit de discuter d’investissements japonais, publics et privés, tributaires de la paix et de la sécurité.