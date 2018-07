Rallye de Mangoro – Rivo – Ando (Subaru) double la mise

L’équipage Rivo-Ando su Subaru a confirmé sa victoire au rallye Visca Nankang en enlevant, hier, le rallye de Mangoro. Une seconde victoire synonyme de première place au championnat de Madagascar.

Et de deux. Après leur premier succès durant le rallye Visca Nankang Asacm, comptant pour la seconde manche du championnat de Madagascar des rallyes, l’équipage Rivo et Ando Randrianarivony s’est montré intraitable du côté de Moramanga. Les deux hommes, à bord de leur Subaru Impreza ont remporté le Rallye de Mangoro qui s’est achevé hier dans l’enceinte Fanalamanga, où s’est courue la neuvième et dernière épreuve spéciale de 6,65km.

Ils ont bouclé les neuf épreuves spéciales longues de 169,29km en 1h47mn27s. Tatonnant juste le terrain durant la première épreuve spéciale de la journée du vendredi 21 juillet, Rivo et Ando n’ont cessé de se montrer performants durant la journée de samedi et au final d’hier.

À la seconde place, on retrouve une autre Subaru Impreza pilotée par Tahina Razafinjoelina et Tahiana Andriamanantena qui ont accusé un retard d’une minute et quinze secondes. Rina Randrianarisoa et Herizo Rajoelina (Renault Mégane) quant à eux sont montés sur le podium, même avec sept minutes et trente quatre secondes de retard.

À noter les nouvelles belles performances des pick-up qui se sont classés respectivement 5è, 6è et 7è avec dans l’ordre Freddy-Jimmy (Isuzu D-max), Teddy-Herman (Ford Ranger) et Herivonjy-Yoan (Foton Tunland).

Ce rallye de Mangoro a quand même été un parcours assez cassant, dans le sens où il y a eu neuf abandons dont huit pour cause mécanique, et une sortie de route de l’équipage Yves Rabarijoely-Lanja Ralambo. Pour sa part, l’équipage Fréderic Rabekoto-Andry Tahina Rakotomalala, pourtant leader de la première journée, a été disqualifié.