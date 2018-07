Pétanques – MASTERS – Madagascar rate une place en finale

L’équipe malgache a disputé une belle demi-finale lors de l’étape 4 du Masters 2018. Malheureusement, leurs opposants se sont montrés plus performants.

Du très haut niveau. C’est ce qu’on peut dire de la rencontre qui a opposée l’équipe internationale à celle de Madagascar, en demi-finale de l’étape 4 du Masters 2018 de pétanque qui s’est joué a Illkirch-Graffenstaden, du côté de Strasbourg en France.

Au final, Alain Samson Mandimby, Tiana Laurens Razanadrakoto et Lahatra Randriamanatany se sont inclinés devant l’équipe internationale composée de Diego Rizzi (Italie), de Claudy Weibel (Belgique) et de David Le Dantec (France) sur le score de de 7 à 13.

Les Malgaches, deux fois finalistes de l’étape 2 et de l’étape 3, ont été menés d’entrée au score sur cinq à trois. Ils ont pu revenir dans la partie en égalisant à cinq partout au bout de la septième mène. Ils sont même arrivés à prendre la rencontre à leur compte en menant sept à cinq à la fin de la neuvième mène, notamment grâce aux tirs à répétition de Tiana Laurens Razanadrakoto. Ensuite, début de la mésaventure car l’équipe internationale n’a plus rien lâché.

Elle est revenue a 6/7, puis a réussi à remonter sur 9 à 7 au bout de la dixième mène. La rencontre aurait pu encore se rallonger, mais les Malgaches ont commis des fautes sur des tirs et ont manqué de mettre au moins une boule pour réduire les points adverses. Conséquence, l’équipe internationale marque quatre points sur la onzième mène pour s’imposer 13 à 7.

En finale de cette quatrième étape du Masters 2018, l’équipe Montoro a pu surclasser l’équipe internationale sur le score de 13 à 11. Avec ce succès, l’équipe Montoro revient dans la course pour le « Final Four».

Le Masters de pétanque 2018 a débuté le 7 juin et se terminera le 4 septembre. Elle compte sept étapes (étape 1 : Chateaurenard, étape 2: Le Puy-en-Velay, étape 3 : Romans-sur-Isère, étape 4 : Illkirch-Graffenstaden, étape 5 : Clermont-Ferrand, étape 6 : Limoux, étape 7 : Nevers) et le « Final Four », prévu à Istres le 4 septembre. Prochain rendez-vous donc dans ce Masters de pétanque, le 26 juillet pour la cinquième étape à Clermont-Ferrand.

Classement des Masters de Pétanque 2018 (après 4 étapes) :

1er. Équipe Sarrio : 27 points

2eme : -Équipe Robineau : 19 points – Madagascar : 19 points

4eme. Équipe de France : 17 points

5eme Équipe internationale : 14 points

6eme. Équipe Loy : 12 points – Équipe Montoro : 12 points