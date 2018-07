La Réunion – Neigera, neigera pas ?

Des chutes de neige pourraient se produire lundi. Selon Météo France, l’environnement météorologique est favorable avec des nuages d’altitude et une baisse des températures.

Depuis quelques jours, La Réunion connaît un vrai temps de saison. Rien d’exceptionnel en cette période d’hiver austral, mais selon Jacques Ecormier, chef prévisionniste à la station Météo France du Chaudron, La Réunion n’avait pas connu un hiver aussi rigoureux depuis 2003. «L’an dernier, nous n’avons pas eu pour ainsi dire d’hiver austral, qui a été court et relativement chaud. Cette année, il n’y a pas eu de redoux depuis le 10 juin. Nous connaissons un vrai hiver».

Le deuxième front a abordé La Réunion mardi dernier. Il n’a pas concerné que La Réunion, mais est remonté jusqu’au Nord de Madagascar.

Des rafales de vent de l’ordre de 100 km/h ont été enregistrées au Gros Piton à Sainte-Rose, 87 km/h sur l’Ouest et des précipitations sur le Sud de l’île. L’élément le plus significatif a été la baisse des températures. Elles ont chuté de 2 à 3°C. Le thermomètre est descendu à 0,3°C au Maïdo, 0,7°C au Pas de Bellecombe.

Supérieure à 50%Sur le littoral, les températures ont été inférieures de 2 à 4°C aux normales saisonnières avec 14°C à Saint- Denis, 13°C à Saint-Benoît. Au Maïdo le 14 juillet a été enregistré -0,1°C. Il faut remonter à 2008 pour retrouver le précédent record, 1°C.

« Entre mardi et mercredi dernier, l’environnement météorologique était favorable à des précipitations neigeuses qui ne se sont pas produites », indiquait Jacques Ecormier.

« Pour qu’il neige, il faut que la température soit inférieure à 0°C à 3 000 m, qu’il y ait des nuages bien sûr, et qu’ils se trouvent en atmosphère libre au-delà de 3000 m

d’altitude. Il peut alors neiger 20 à 300 m plus bas.

La prévision se confirme. Dans la nuit de vendredi à samedi, les températures ont été voisines de 0°C sur les hauteurs de La Réunion. Même si la neige n’est pas au rendez-vous, il faut s’attendre à des gelées blanches entre 1200 et 1300 m d’altitude, avec aussi du verglas. C’est surtout lundi que pourraient se produire des chutes de neige.

Des précipitations sont attendues dans l’après-midi sur la région du volcan, puis sur l’ensemble de l’île. Le vent de Sud-Est va se renforcer, favorisant la baisse de la température ressentie. De la pluie abondante mêlée à des flocons de neige sur les hauts ne sont pas à

exclure, avec l’arrivée de nuages dont les sommets plafonneront à 8 000 m. Météo France n’exclut pas un risque d’orage sur l’Est, ce qui serait exceptionnel en cette

saison. Le vent va demeurer soutenu. (…)

