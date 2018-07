CCI Ivato – La troupe de Nanjing éblouit par son adresse

Un spectacle inédit qui a su émerveiller le public par la pluridisciplinarité de ses artistes. C’est ainsi que s’est effectuée la découverte de la troupe de Nanjing de Chine.

Une ode à la fraternité, mais surtout à l’inter culturalité entre Madagascar et la Chine. La tournée culturelle en Afrique de la troupe originaire de Nanjing, conquiert le public par sa maîtrise, sa poésie, ainsi que son humour. C’est au Centre de conférences internationales Ivato (CCI) qu’elle a ainsi donné rendez-vous aux férus de culture chinoise, hier après-midi.

Un spectacle qui s’est affirmé à la fois comme étant plutôt sobre par sa mise en scène, mais néanmoins d’une grande qualité grâce aux talentueux artistes qui ont envahi la scène à l’occasion. Surprenant de bout en bout, la troupe de Nanjing se découvre comme aérienne, joviale et surtout d’une adresse sans égale.

Tous pluridisciplinaires, les membres de la troupe se présentent comme danseurs, chanteurs et musiciens folkloriques, mais également comme prestidigitateurs et acrobates circassiens. Yang Xiaorong, ambassadrice de Chine souligne « La culture est la plus grande force d’un pays, c’est elle qui nous aide à tisser des liens avec le reste du monde. C’est elle qui contribue à renforcer cette fraternité entre nos deux pays. C’est ainsi un grand privilège et un honneur pour nous de vous présenter ce spectacle, qui illustre cette richesse culturelle qu’on a en commun».

C’est par le biais d’une bonne dizaine de tableaux donc, que la prestation de la troupe de Nanjing éblouit le public du CCI Ivato. Après une cérémonie de discours officiels de près d’une heure, le public avait plus que hâte de découvrir enfin l’étendue du talent de la troupe.

Musical et noble

La Chine, étant un pays très apprécié pour son folklore et surtout pour le fameux Cirque de Pékin, le public impatient s’attendait à être émerveillé.

Vers 16h, la danse d’ouverture intitulée « Joyeuses fêtes », interprétée par tous les artistes, ouvrait le bal. S’ensuivront les prestations en groupe ou en solo, qui dans leur majorité, laissent la part belle à la musique. Notamment, celle du musicien Yu Dongbo, qui a invité le public à entendre six instruments à vent traditionnels chinois, dont un qui jouait à s’y méprendre le chant des oiseaux. Entre autres, une danse intitulée « Soulève ton voile » a aussi sublimé la scène. Une danse qui représentait romantisme, grâce et volupté de la part de la troupe.

Chaque prestation étant teintée d’un zeste de poésie, même celle du fameux Fan Zhenming, qui a le plus éberlué l’auditoire par ses techniques de prestidigitation. Conjuguant mime et magie, le jeune homme étonne aussi bien qu’il suscite la curiosité de chacun. Que ce soit d’une flamme qu’il sort de ses manches, des bouts de papiers qu’il transforme en billets de banque en un clin d’œil, mais surtout de sa valise à malices qu’il a du mal à trimbaler en mimant son poids. Fan Zhenming ravit grands et petits. Autant de tableaux ont tenu en haleine le public du CCI Ivato à l’occasion de la part de la troupe. Le spectacle, qui s’est clôture dans la soirée en apothéose en chant et en danse, durant laquelle les plus splendides styles folkloriques chinois ont été mis en valeur.