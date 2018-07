Athlétisme – Championnats de Madagascar -Atsimo-Andrefana en haut du panier

Les championnats de Madagascar jeunes ont été dominés comme d’habitude par les athlètes d’Atsimo-Andrefana. La ligue d’Atsinanana a pris la place d’Analamanga.

Imbattables. Les athlètes de la ligue régionale d’Atsimo-Andre­fana viennent de confirmer leur suprématie durant les trois jours des championnats nationaux des jeunes au stade d’Alarobia.

Habituée, cette ligue s’installe en haut du classement final du tableau des médailles, à l’issue du sommet national avec un total de 61 médailles dont 24 d’or, 23 d’argent et 14 de bronze. De plus, le GST Sud-Ouest a été élu meilleur club du championnat, en remportant plus d’une dizaine de médailles d’or.

La ligue d’Atsimo-Andre­fana a raflé trois titres en relais dont celui du 4x80m catégorie U16 filles (42’’7), celui du 4x400m chez les U20 garçons (3’26’’4) et celui du 4x100m dans la catégorie U18 garçons (43’’1). Plusieurs athlètes du club GST ont porté haut les couleurs de leur région, en l’occurrence Christian Etienne sacré champion de l’épreuve du 1500m U18 garçons (4’13’’4), Estella Ravololo­nihanta en 400m haies U18 filles et Jafeta Mahareta en 200m U18 garçons.

La ligue d’Antsinanana qui a l’habitude de compléter le podium a, cette fois, surpris celle d’Analamanga, l’habituelle dauphine au classement. Les Tamataviens ont arraché en tout 12 mé­dailles d’or, 12 d’argent et 11 de bronze signées par les athlètes de l’ASCUT. Anala­manga, ligue hôte se trouve pour sa part en troisième position avec 8 en or, 5 en argent et 19 en bronze.

Deux athlètes du club 3FB Analamanga ont été élu meilleurs athlètes du cham­pionnat à l’instar de Herisoa Andrianaivomalala, cham­pionne en 200m catégorie U20 filles et Koloina Raherinaivo, championne en 200m U18 filles.

Meilleurs athlètes

Le trophée du meilleur athlète U20 garçons a été attribué à l’expatrié Rija Vatomanga Gardiner, cham­pion en 200m U20G et celui du meilleur U18 garçon à Victor Faraharivony de HTTA Diana, champion du 400m. Alignant huit athlètes, la délégation comorienne ne va pas rentrer les mains vides car ce pays a pu décrocher trois médailles.

Le cadet, Dahalane Moha­med a réalisé un doublé en arrachant l’argent du 100m U18 garçons (11’’2) et le bronze du 200m (22’’7), et un autre bronze remporté par Anissa Amdjad en 100m catégorie U20 filles (13’’3).

La journée d’hier a été aussi marquée par la participation de l’Allemand Hanno Rheineck, âgé de 76 ans, faiseur du tour du monde depuis des dizaines d’année. Il a participé hier après-midi à la course de 400m pour les vétérans, où il a fini dernier.

La première place est revenue à Augustin Ravao­lahy. Après avoir participé le week-end passé aux 10km de Maurice, Madagascar est le 121e pays qu’il a visité.

Une grande première, le ministre de la Jeunesse et des sports, Faratiana Eugène Tsihoara a honoré de sa présence hier le sommet national un mois après sa nomi­nation. Rideau pour les championnats des jeunes, place le week-end prochain à ceux des toutes catégories qui verront la participation de deux expatriés.

« Ali Kamé disputera cette fois les concours de lancer de javelot et de disque. Et le pensionnaire du centre international de Maurice, Todisoa Francklin défiera, quant à lui, Damien, le champion local en 400m», a souligné la présidente de la fédération malga­che d’athlétisme, Norolalao Andriamahazo.