Musique tropicale – Volavie avec un statut d’artiste engagée

Chanteuse à découvrir et à redécouvrir pour les férus de musique tropicale, Volavie entreprend pas-à-pas une carrière d’artiste enjouée et chaleureuse à la fois.

Une des représentantes de la gent féminine dans l’Hexa­gone, via sa musique et son engagement à travers diverses actions sociales, la chanteuse Volavie, de son vrai nom Volahanitra Ursulla Razafimamonjy se redécouvre chaque année à travers de nouvelles facettes. Artiste haut en couleurs, elle enchante ainsi la scène artistique nationale de sa présence, mais aussi celle d’outre-mer depuis quelques années. Volavie célèbre désormais l’amour maternel sous toutes ses formes. Elle qui fut récemment primée lors du concours « Miss Maman Diaspora » dans l’Hexagone où elle fut 1ère dauphine, entend se focaliser principalement sur ses actions sociales.

Ceci-dit, elle ne délaissera pas pour autant la musique, cet art grâce auquel elle s’affiche comme l’un

des fiers porte-étendard de Madagascar. Réputée aussi bien pour ses balades romantiques, comme « Mon amour » ou encore « Tsy mahatsiaro », la chanteuse confirme toujours un amour intarissable pour son pays natal, à l’instar de son nouveau morceau intitulé « Salegin’ny Tsimi­hety », dans lequel la miss honore le folklore du nord-ouest de la Grande île.

Charitable et déterminée

Ce morceau promet de réjouir grands et petits durant les prochains mois et avec lequel elle se redécouvrira comme une mère bienveillante. « Ma participation à ce concours de beauté organisé par l’association Tous humains et solidaires, au mois de juillet, m’a ouvert d’autres opportunités. Je me sens maintenant plus engagée envers les actions sociales que je dois entreprendre au pays » confie Volavie. La chanteuse qui revient ainsi au pays, animée par un nouveau projet, vise à veiller sur les personnes en difficulté, prises en charge au sein du Centre chrétien Voahombo à Port-Bergé.

Malgré son joli parcours à l’étranger, elle n’a jamais coupé ses liens avec Mada­gascar. Passionnée et forte d’un engagement propre à elle-même, Volavie maintenant « Miss Maman Diaspora », scande avec ferveur, au rythmes du salegy, les problématiques environnementales et les valeurs traditionnelles. Souhaitant inspirer ses semblables, elle convie tous ses compatriotes à se donner la main pour mener à bien l’épa­nouissement de notre société. Avec à la clé, un nouvel album prochainement.