Afrobasket Zone VII – Madagascar qualifié en phase finale

En route pour le Mali. « La Grande île représentera la zone 7 à l’Afrobasket U18 garçons», confirme la secrétaire générale de la Fédération malgache de basketball, Tsiry Colombe Ralalaharison. La sélection seychelloise n’a rien confirmé jusqu’à hier sur sa participation au tournoi qualificatif de la zone 7, prévu se tenir ce week-end au gymnase d’Ankatso, alors que la date limite d’engagement auprès de la Fiba Afrique était le vendredi 15 juin.

Ce désistement de l’équi­pe des Seychelles est synonyme de disqualification. Cela signifie que Madagascar a donc validé son ticket pour représenter la zone 7 au Championnat d’Afrique. La phase finale de ce sommet continental, destiné aux cadets, se déroulera au Mali, du 17 au 26 août.

On n’attend plus que la lettre officielle de la Fiba Afrique pour confirmer la qualification de la Grande île à l’Afrobasket U18G. Quinze présélectionnés ont suivi depuis deux semaines, leur préparation sous la houlette de deux entraîneurs nationaux, en l’occurrence Bayard Razafindralambo et Jean de Dieu Randrianarivelo, dit Deda.

Ils ont même déjà effectué des matches tests concluants en vue de cette compétition zonale.