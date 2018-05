Vatovavy-Fitovinany – Dix mille ménages bénéficiaires d’aides

Le transfert monétaire, « Vatsin’ankohonana », améliore les conditions de vie des ménages vulnérables. On compte près de cinq cent mille personnes bénéficiaires.

Le « sosialim-bahoaka » tourne à plein régime. Une délégation du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF) a procédé, le 18 mai dernier, à l’extension du « Vatsin’ankohonana » dans sept fokontany de la commune de Vohipeno ainsi que dans le fokontany Fenoarivobe, dans la commune de Vohitrindry. Des ménages, au nombre de huit cent cinquante-et-un, ont bénéficié de ce transfert monétaire, mis en œuvre en collaboration avec le Fonds d’intervention pour le développement (FID). Cette mission fait suite au démarrage des chantiers Haute intensité de main-d’œuvre (Himo) dans des villes du Vatovavy-Fitovinany, dont Mananjary, Nosy-Varika et Manakara, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Sur l’ensemble du district de Vohipeno, le nombre total de bénéficiaires de Vatsin’ankohonana, lancé en 2016, est précisément de 46 035 personnes. Autrement dit, près de dix mille ménages y perçoivent déjà un

versement en numéraire de 40 000 ariary, tous les deux mois pendant trois ans. Le « Sosialim-bahoaka », en vitesse de croisière dans les régions bénéficiaires, passe à la vitesse supérieure dans le Vatovavy-Fitovinany, au profit des ménages les plus vulnérables. Il en est de même pour Atsimo-Andrefana.

Engagement

Plus précisément, du 14 au 23 mai, deux délégations du MPPSPF parcourent simultanément Atsimo-Andrefana et Vatovavy-Fitovinany, pour y accentuer le déploiement des dispositifs de Filets sociaux de sécurité (FSS).

À l’échelle nationale, le Vatsin’Ankohonana compte deux cent mille bénéficiaires dans onze districts. Avec le Vatsy Fiavota (trois cent vingt mille bénéficiaires pour les districts du Sud frappés par la sécheresse), il constitue les mesures-phares des Filets sociaux de sécurité, élaborés en 2015 par le MPPSPF et mis en exécution par le FID.

L’Asa Avotra mirindra (162 500 bénéficiaires dans cinq districts) constitue le deuxième volet des FSS.

Ces mesures de transfert monétaire sont financées par la Banque mondiale, à hauteur de 75 millions de dollars, auxquels s’ajoute un supplément de 40 millions de dollars, suite à la concertation nationale, à l’initiative de la ministre Onitiana Realy à Ambovombe Androy, en février 2016. Et son ministère a tenu son engagement.

Recueillis par Prosper Rako