Recherche pharmaceutique – Entre science et savoir traditionnel

Le CNARP mène des recherches pharmaceutiques aboutissant à des résultats satisfaisants. Certains produits sont déjà sur le marché.

Commercialisés. Faisant partie des neuf centres nationaux de recherches, le Centre national d’application de recherche pharmaceutique (CNARP) se spécialise dans la recherche de matières premières favorables à des recherches pharmaceutiques. Des produits sont déjà commercialisés et/ou prêts à être commercialisés, à l’issue des recherches effectuées par le CNARP, en 40 ans d’activités dans le pays.

Le « Senna Alota », un produit bio à utiliser pour le traitement et le soin de la peau, particulièrement efficace pour soigner le teigne (hodi-potsy), ou encore le LOO2, un « tambavy » à qui on attribue une efficacité dans l’entretien et l’amélioration de l’état de santé en général, figure parmi les résultats des recherches à compter à l’actif du CNARP. « Plusieurs médicaments ont été mis au point. Je citerais également le Fanaferol, un cicatrisant de plaie non sur-infectée, issu d’extrait de la plante Ilex mitis L, telle que les brûlures, plaies traumatiques, escarres, ulcères cutanés. Eugenial, Mahatony et Hevokina font également partie des produits mis au point par les laboratoires du CNARP », a expliqué Michel Alain Ratsimbason, directeur du CNARP, vendredi dernier, à la célébration des 40 ans d’existence à Ivandry.

Valeurs

Le CNARP donne de l’importance aux plantes médicinales ainsi qu’aux savoirs locaux en matière médicinale. La médecine dite « de l’Ouest » serait donc complémentaire à celle locale. « Le CNARP s’est orienté vers la production de phytomédicaments et travaille maintenant avec l’association des tradipraticiens, détenteurs de savoirs traditionnels, qui ont même leur siège dans les locaux de ce centre de recherche. La coopération entre la science et les savoirs traditionnels donne de l’effet à la réglementation en vigueur concernant la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, concernant l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation », a détaillé Claudine Ramiarison, directeur général de la Recherche, auprès du ministère de l’Ensei-

gnement supérieur et de la recherche scientifique.

Des chercheurs ont exposé des résultats de leurs récents travaux tels que des phytomédicaments testés et en attente de l’Autorisation de Mise sur le Marché, laquelle est requise pour toute forme de commercialisation des produits issus des recherches menées au sein du CNARP. L’inventaire des plantes médicinales à Madagascar a été réalisé, faisant suite à la mise en disponibilité de la Pharmacopée de l’Alaotra, et à celle de l’Ambongo. Le CNARP a un herbier de références, très important pour les recherches pharmaceutiques, avec 15 246 spécimens répartis en 4 236 espèces, 1 326 genres et 233 Familles. « Cependant, beaucoup reste encore à faire, vu l’immense biodiversité de Madagascar », reconnaît Michel Alain Ratsimbason, directeur du CNARP.

