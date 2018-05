Rallye – Dans les coulisses de la préparation d’une Ranger T2M

Le championnat de rallye débute ce weekend. Avant le coup d’envoi de la saison, nous avons suivi la préparation de la Ford Ranger de Teddy Rahamefy, une des nouvelles voitures participantes de cette année.

Mois de mai rime avec coup d’envoi du championnat de Madagascar de rallye. Le Rallye Motul, organisé par le club FMMSAM, marque le début de la saison, ce weekend. Parmi les nouveautés de cette année dans le parc automobile figure la Ford Ranger de Teddy Rahamefy. Il avait déjà roulé avec en tant que « voiture zéro », auparavant. Cette année, il intègre la catégorie T2M du championnat. Pour rappel, celle-ci est dédiée aux tous-terrains. Des 4×4 de série, transformés en machines de compétition. Et qui dit compétition dit sécurité avant tout. La première modification apportée à la Ford concerne donc l’installation d’arceaux.

« À l’intérieur, tout a été enlevé, sauf la planche de bord, pour un gain de quarante-cinq kg, étant donné que la voiture pèse initialement 2 150 kg. Ensuite, on a installé vingt-et-un mètres d’arceaux de sécurité, pesant dans les trente kg, ainsi que dix kg de tôle de protection. Finalement, on retrouve le poids d’origine de la voiture », explique Teddy.

Deux sièges baquets Sparco sont installés dans l’habitacle. Le poste de pilotage reçoit un volant OMP, avec un moyeu en alliage. Le levier de vitesse d’origine est inchangé. Par contre, à côté est monté un levier de frein à main hydraulique, équipement indispensable en conduite sportive.

Selon le règlement de la catégorie T2M, il est interdit de gonfler le moteur. Par contre, la reprogrammation du calculateur est autorisée. À part ça, la Ford Ranger bénéficie également d’un filtre à air spécifique, ainsi que d’autres petites astuces, sans toutefois enfreindre le règlement. L’ensemble permet de porter sa puissance à 190 chevaux. Question liaison au sol par contre, il n’y a aucune restriction. Ainsi, la Ford Ranger a reçu des amortisseurs spéciaux, signés P2S. Pour les pneumatiques, on a affaire à des BF Goodrich de 255/70-16. Ces enveloppes sont montées sur des jantes en alliage d’origine.

Plus de mordant

Au niveau des freins, Teddy et son équipe ont rajouté des plaquettes de compétition. Et ce, afin d’obtenir plus de mordant. Pour précision, la Ranger est équipée de freins à disque à l’avant et de freins à tambours à l’arrière.

En fait, la catégorie T2M a été créée afin de vulgariser le rallye et d’attirer les concessionnaires automobiles (Ndlr : Teddy bénéficie du soutien de Materauto, importateur de Ford), en réduisant les coûts. C’est pourquoi il est interdit de gonfler le moteur, afin d’éviter une course aux

« armements ». Et cette réduction des coûts est considérable, au vu des modifications citées précédemment pour transformer la Ford Ranger en une voiture de course. De quoi rendre le rallye bien plus accessible.

Un gain de 40 chevaux

Initialement, le modèle 2,2L boîte six de la Ford Ranger développe une puissance de 150 chevaux. La préparation de la voiture pour la catégorie T2M passe bien évidemment par une reprogrammation du calculateur. À côté, Teddy Rahamefy et son équipe ont également initié d’autres modifications, avec pour résultat un gain impressionnant. La puissance du tout-terrain est alors passée à 190 chevaux.

Focus

Teddy Rahamefy : « C’est l’idéal pour courir à Madagascar »

Avant le coup d’envoi du championnat de rallye, Teddy Rahamefy avait déjà effectué plusieurs apparitions en championnat de slalom. L’occasion pour lui d’effectuer des tests grandeur nature au volant de sa Ford Ranger.

« J’ai disputé trois courses. Par ailleurs, j’ai également effectué des sessions privées pour peaufiner les réglages. Les résultats ont été plutôt concluants », confie-t-il.

Aujourd’hui, Teddy fait partie des coureurs les plus expérimentés du plateau. Il a déjà couru à bord de nombreuses machines, en tant que pilote ou copilote. Ces dernières années, il a couru en slalom sur une Peugeot 205, tandis qu’il a été copilote sur la Mitsubishi de Gérard Louvel en rallye. Il dispose donc de très nombreux points de comparaison, afin de juger du potentiel de la Ford. Et à son avis, la Ranger est au top : « La voiture est vraiment saine et maniable. De plus, le poids est bien réparti. Je dirais que c’est l’idéal pour faire du rallye à Madagascar, au niveau rapport/qualité prix notamment. »

La Ford dispose d’un bouton magique

Sur la Ford Ranger T2M, le passage à quatre roues motrices peut se faire à l’aide d’un bouton. Un bouton magique, puisqu’il peut être utilisé sans forcément s’arrêter. Le passage de 2WD à 4WD, ou bien l’inverse, peut ainsi s’effectuer à moins de 120 kmh. Un véritable atout, puisqu’il est possible de régler la voiture à volonté et instantanément, selon les conditions de la course.

Le parcours

Vendredi 25 mai :

ES1 : Ambohimanambola – Jirama, (6,7km), premier départ : 14h34

Samedi 26 mai :

ES2 : Talata Morokay – Ambohitrandriamanitra, (7,6km), premier départ : 7h53

ES3 : Ambohitrandriamanitra – Merikanjaka, (11,5km), premier départ : 8h07

ES4 : Merikanjaka – Talata Morokay, (20km), premier départ : 10h

ES5 : Talata Morokay – Merikanjaka, (20km), premier départ : 12h25

ES6 : Merikanjaka – Ambohitrandriamanitra, (11,5km), premier départ : 14h30

ES7 : Ambohitrandriamanitra – Talata Morokay, (7,6 km), premier départ : 14h49

Dimanche 27 mai :

ES8 : Xt Ambohimboahangy, (6,7km), premier départ : 7h58

ES9 : Masindray, (6,4km), premier départ : 8h38

ES10 : Anjeva terrain de foot, (6,4km), premier départ : 11h32

ES11 : Ambohimanambola – Jirama, (6,7km), premier départ : 12h11

Le calendrier du championnat

Manche Organisateur Date

1 FMMSAM 25-26-27 mai

2 ASACM 22-23-24 juin

3 TASAMM 20-21-22 juillet

4 TMF 24-25-26 août

5 FSAM 21-22-23 septembre

6 ASA Tana 19-20-21 octobre

Lucarne

Séminaire NGK – La bougie Irridium, un gage de performance

La firme japonaise NGK n’est plus à présenter dans le monde de l’automobile et de la moto. Parmi ses nombreux produits, la bougie Irridium fait figure de porte-fanion. Un élément décrypté dans tous ces états, à l’occasion du séminaire organisé par Ocean Trade, représentant de NGK à Madagascar, le mercredi 9 mai au Café de la Gare Soarano.

« NGK produit des bougies en alliage de métaux précieux. D’un côté, on a les bougies Platinum, et de l’autre, les Irridium. Ces dernières offrent de meilleures performances. Elles permettent également de diminuer la consommation. Sans oublier qu’il n’y a pas d’encrassement sur les bougies Irridium, et qu’elles protègent le pot et la sonde lambda », a souligné Ammar Chkour, ingénieur de vente de NGK venu spécialement dans la Grande île pour séminaire, durant son allocution.

Autant d’atouts qui font de l’Irridium un des produits- phares de la firme japonaise. Par ailleurs, NGK fabrique bien évidemment des bougies standards, des bougies de préchauffage et d’autres pièces se rapportant à l’allumage. Ces dernières sont sujettes à de la contrefaçon depuis plusieurs années.

« Pour détecter une contrefaçon, il faut regarder de près la boîte, sur laquelle il n’y a pas de marque de pliage. À l’intérieur, il manque les quatre gravures digitales sur l’hexagone. La rondelle est aussi mal installée », a expliqué Ammar Chkour.

Au début de ce séminaire, Hideaki Nakashima, PDG de NGK Moyen-Orient, a offert le trophée « Appreciation Award 2017-18 » à Ocean Trade.

Vie de club – Maxiscooter 261 aux bons soins de l’EPP Ankazobe

Le club Maxiscooter 261 est venu en aide à l’École primaire publique d’Ankazobe, dernièrement. Les passionnés de scooters de grosses cylindrées, essentiellement de TMax, y ont construit deux aires de repos pour les élèves de cette EPP, d’une superficie de 18 m2 chacune. Un projet réalisé avec le soutien de Motul, sponsor du club.

« Avant, les élèves de l’EPP n’avaient aucun endroit où se reposer, à l’abri du soleil durant les récréations ou pendant la pause déjeuner à midi. C’est pourquoi nous avons choisi de construire ces deux aires », a souligné Jean Marc Rajaobelison, président de Maxiscooter 261, lors de l’inauguration des deux bâtisses, le dimanche 13 mai.

Cette journée a aussi été marquée par diverses manifestations, organisées par les élèves, afin de remercier le club de cette initiative louable.

« Ils nous ont accueillis de manière très chaleureuse. C’était vraiment émouvant de voir autant d’enfants témoignant leur reconnaissance », a confié Jimmy Ranjarison alias Pilokak Moto, un des membres du bureau du club.

Plusieurs autorités ont honoré la cérémonie de leur présence. Citons le chef du district d’Ankazobe, le maire d’Ankazobe, le chef Cisco d’Ankazobe, ainsi qu’un représentant du ministère de l’Éducation nationale.

Textes et photos : Haja Lucas Rakotondrazaka