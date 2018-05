Plaine d’Antananarivo – Les risques d’inondation s’amenuisent

La Banque mondiale accorde un crédit de 75 millions de dollars pour des travaux de prévention d’inondation dans la plaine d’Antananarivo.

La prévention des inondations sur la plaine d’Antananarivo se renforce. La mise en œuvre du projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR) est confirmée par l’annonce de l’accord de crédit de 75 millions de dollars par la Banque Mondiale, hier.

Ce projet consiste à la rénovation qui sera apportée sur le canal C3 et sur le fleuve d’Ikopa. Il s’agit du premier investissement important sur ce canal, depuis son aménagement, selon Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, ministre auprès de la Présidence en charge des Projets présidentiels, de l’Aménagement du territoire et de l’Équipement (M2PATE), dans le cadre de cet accord de financement.

Le ministre précise, en outre que, «avec ce projet, nous allons permettre aux populations de vivre plus dignement en évitant que leurs habitations soient inondées à chaque période de pluie. Plus encore, ce sera un projet qui va restructurer le paysage urbain de l’agglomération et de la ville, en particulier, pour le long terme en réinsérant ces quartiers, longtemps oubliés, à l’intérieur du système urbain».

Le PRODUIR comporte un volet hydraulique et un volet aménagement urbain, dans la plaine Sud d’Antananarivo. En détail, il y aura une amélioration des infrastructures de drainage, d’assainissement, de mobilité et d’accessibilité dans les premier et quatrième arrondissements de la Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA), mais aussi, dans les communes périurbaines d’Anosizato Andrefana, d’Andrano-nahoatra et de Bemasoandro Itaosy.

État initial

« Un site de réinstallation verra le jour, probablement. Il y aura des individus à déplacer, comme ceux près du canal C3 ou sur la digue, pour que le canal retrouve son état initial», informe un technicien du M2PATE.

Au début, ce ministère a prévu la démolition de mille infrastructures. D’autres sources révèlent que les infrastructures concernées n’atteignent pas cette statistique.

La création de station de pompage pour l’évacuation des eaux de pluie dans le fleuve d’Ikopa et d’autres infrastructures, serait également projetée, toujours dans le but de réduire les risques d’inondation.

Six cent cinquante mille habitants de ces quartiers précaires sont les bénéficiaires directs de ce financement de la Banque mondiale. Deux millions de personnes supplémentaires devraient également en bénéficier indirectement, grâce aux investissements dans la lutte contre les inondations et aux améliorations des infrastructures urbaines.

« Le processus d’urbanisation pourra offrir de meilleures opportunités économiques à tous les habitants s’il est anticipé et planifié dans une démarche inclusive. Parce que les problèmes de pauvreté et d’inégalité, en milieu urbain, deviennent de plus en plus des enjeux du développement pour le long terme, la Banque mondiale a décidé d’intensifier ses activités à Antananarivo. Ce programme de restructuration urbaine permettra, non seulement, de réduire l’exposition des populations pauvres aux risques d’inondation et d’améliorer leur qualité de vie, mais il a aussi pour objectif de faciliter leur accès aux services et leur insertion dans l’économie de l’agglomération », souligne Coralie Gevers, responsable des opérations de la Banque mondiale pour Madagascar. Avec les travaux de curage en cours sur le canal d’Andriantany et ce PRODUIR, les risques d’inondation pourraient bien diminuer sur la plaine d’Antananarivo.

Miangaly Ralitera