Immigration ouvrière – Dix-huit ménagères en rapatriement

Le retour au pays des aides familiales qui se sont échappées des foyers de leurs employeurs au Koweït suscite une mobilisation. Après avoir lancé un appel de détresse depuis un centre d’accueil pour immigrés en difficulté au Koweït vers la fin de l’année 2017, des travailleuses ont tant bien que mal retrouvé la Grande Île. « Sur les quatre-vingt-sept travailleuses ayant été accueillies au centre, soixante-neuf sont déjà rapatriées. En revanche, dix-huit de leurs compagnons d’infortune sont toujours sur place », confie Lanto Rahajarizafy, directeur de la Diaspora auprès du ministère des Affaires étrangères (MAE).

L’Organisation Interna-tionale pour les Immigrations (OIM), l’ambassade de Madagascar à Riyad, en Arabie Saoudite, ainsi que le gouvernement malgache, par le truchement du MAE, se sont prêtés main forte pour leur permettre le retour au pays.

Selon les informations communiquées, la régularisation des procédures de rapatriement des dix-huit femmes toujours coincées au Koweït rencontre des difficultés. De ce fait, elles n’ont pas pu faire partie des vagues de rapatriement organisées jusqu’à maintenant.

« Il ne faut pas oublier que ces femmes ont fui les maisons de leurs employeurs. Elles n’ont ni passeport ni autres documents de voyage. De surcroît, certaines font même l’objet de plaintes et sont recherchées par ceux-là. Les renvoyer au pays n’est pas de ce fait tâche aisée», indique Lanto Rahajarizafy.

De par les efforts des entités qui se mobilisent dans la protection des migrants malgaches, des anciennes employées de maison arrivent par vague presque tous les mois à Madagascar après une longue et éprouvante servitude dans des pays à risque du Moyen Orient, à l’instar de l’Arabie Saoudite, du Koweït, du Liban….Au mois d’avril, elles étaient plus d’une vingtaine à être à bord d’un même avion qui les a ramenées à Madagascar. Certaines reviennent dans un état à fendre le cœur alors que d’autres, encore lucides, pourraient bien être en mesure de recommencer leur vie au pays.

« Des prises en main sont prévues pour ces personnes traumatisées. Des fonds y sont alloués et des suivis médicaux s’avèrent nécessaires. Nous appelons toute victime à se manifester pour mieux les aider dans les réparations et rétablissement », insiste le directeur de la Diaspora.

Crevant l’abcès sur ces pratiques mafieuses, Lanto Rahajarizafy défend bec et ongle qu’aucune agence de placement n’est autorisée à envoyer des travailleuses dans les pays en question et que de sévères sanctions attendent celles qui s’obstinent à s’y adonner.

Seth Andriamarohasina