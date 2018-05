Guet-Apens à Bekily – Cinq dahalo tués et un gendarme blessés

Cinq dahalo sont tombés sous les balles des gendarmes dans des affrontements armés survenus ce dimanche à 3h du matin, à Bekily. On note également un blessé dans les rangs des forces de l’ordre qui a été urgemment héliporté vers le centre hospitaliser de Soavinandriana (Cenhosoa) après la pratique d’une antenne chirurgicale et des manœuvres de réanimation. Il s’y trouve toujours, de source hospitalière. Il a reçu une balle dans la poitrine.

Un vol de cinquante zébus est à l’origine de ce guet-apens meurtrier. Quinze individus armés en sont les auteurs. Ils se sont dirigés vers le nord-ouest avec leur butin après le vol. De leur côté, le fokonolona et les éléments de l’unité spéciale anti-dahalo (USAD) de Betroka ont engagé la poursuite.

Du coup, la bande n’était pas très loin lorsqu’elle a été rattrapée. De loin, les poursuivants ont directement ouvert le feu sur eux. Prêts pour le combat, ces derniers ont riposté. Dix hommes parmi les voleurs se sont alors enfuis, tandis que cinq autres sont restés tapis dans la savane. Après quelques secondes de pause, ils ont tiré en rafale et blessé un des gendarmes. Ceux-ci ont contre-attaqué et abattu les cinq individus. La recherche des fuyards continue toujours.

Hajatiana Léonard