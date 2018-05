Football – Amical – Les Barea tenus en échec

La sélection malgache a concédé un nul blanc, pour son deuxième match amical, hier à Mahamasina. Il reste une journée avant le départ pour l’Afrique du Sud, jeudi.

Pas de vainqueur ni de but. Le match amical entre l’équipe nationale et la sélection d’Anala­manga s’est soldée sur un résultat blanc, hier au stade de Mahamasina.

Un score qui reflète notamment les soucis offensifs des Barea en première mi-temps, qui ont manqué de mobilité et surtout de profondeur. Franklin Andria­manarivo a choisi une formation à un seul attaquant, à savoir Angelo.

Cependant, l’avant-centre de l’AS Adema a été trop seul sur le front, pris en tenaille par deux défenseurs dans l’axe. D’un autre côté, on a pu apprécier la forme étincelante de Ronald, durant cette première période.

Le défenseur latéral a multiplié les débordements sur l’aile gauche, mettant à mal son vis-à-vis à chaque accélération. Cependant, ces nombreux centres n’ont jamais été exploités jusqu’au bout.

En seconde période, le sélectionneur a changé de stratégie. Il a effectué plusieurs changements, envoyant entre autres Tsito, sur le côté droit. Le milieu offensif de Jet Mada a apporté une réelle capacité de percussion et les Barea se sont montrés bien plus conquérants.

Malheureusement, sur ses deux occasions franches, il a choisi de tirer dans un angle fermé à chaque fois, au lieu de centrer. Avec un peu plus d’altruisme, il aurait pu (et dû) finir la rencontre avec deux passes décisives.

Franklin serein

Samedi, la sélection malga­che avait battu le club de Jet Mada sur la pelouse de Carion (2-1). Et hier donc, pour son deuxième et dernier match avant la Cosafa Castle Cup, elle a concédé un nul blanc. Face à cette situation, Franklin Andriama­narivo a néanmoins gardé son flegme.

« En première mi-temps, on était en difficulté devant. Voilà pourquoi on a fait des ajustements en deuxième période. Je ne suis pas inquiet par rapport à ce résultat. On va continuer à travailler sur l’animation offensive pour tout régler », a-t-il réagi après le coup de sifflet final.

Avant cette rencontre, la liste des vingt joueurs retenus pour la Cosafa Castle Cup a été dévoilée, au siège de la Fédération Malgache de Football à Isoraka. Citons deux gardiens, à savoir Leda (Cnaps Sport) et Andry (Jet Mada), sept défenseurs, à savoir Toby, Ronald, Ando (Cnaps Sport), Mario, Théodin (Fosa Juniors), Johnny (Elgeco Plus) et Patrick (Ajesaia), huit milieux, à savoir Mika, Lalaina, Boura (Cnaps Sport), Aro, Baggio, Lôlôdy (Fosa Juniors), Tsiry, Tsito (Jet Mada) et trois attaquants, à savoir Angelo (AS Adema), Carlos (Jet Mada) et Rojo (Ajesaia). Ils s’envoleront pour l’Afrique du Sud, ce jeudi. La compétition débutera ce weekend.

Haja Lucas Rakotondrazaka