Fabrication de cocktail molotov – La police arrête deux suspects centrafricains

Deux Centrafricains ont été pris avec du gaz butane, de l’essence et d’autres matières servant à fabriquer du cocktail molotov, hier à Analakely.

En faisant l’objet d’une arrestation dans un magasin à Analakely hier midi, deux Centrafricains ont été transférés à la brigade criminelle (BC) à Anosy pour enquête. Il était 11h 30 quand les faits ont été constatés en pleine ville.

D’après les circonstances, ces deux étrangers sont d’abord entrés dans la boutique pour acheter des chaussures et du parfum. Puis ils ont demandé au responsable s’ils pouvaient lui confier leur colis. Il s’agissait d’un gros carton bien fermé, selon les informations judiciaires.

Avec l’accord du responsable, ils l’ont déposé à l’intérieur et promis de revenir vite pour le reprendre. Mais une forte odeur d’essence s’est dégagée du colis. Poussée par la curiosité, une personne qui avai tdes doutes au sujet du carton a immédiatement prévenu la police du commissariat de la sécurité publique du premier arrondissement (CSP1) à proximité.

Des éléments ont été alors dépêchés sur place pour procéder à une vérification. Détaché et ouvert, l’on y a trouvé deux boites de gaz butane, des outils et des matières pour la fabrication de cocktail Molotov, très dangereux en cas d’explosion, d’après les explications reçues auprès du service central des affaires criminelles (SCAC).

Coup de filet

Les policiers n’avaient qu’à attendre le retour des propriétaires du colis. Les deux cibles ont alors été cueillies sur place. Ils ont été tout de suite embarqués à la BC. Ce duo a été mis en examen hier. Aucune information complémentaire à l’issue de leur interrogatoire n’a été révélée. « Le colis est pour le moment confisqué », a confié un officier de police judiciaire.

Les deux étrangers viennent de Bangui, capitale de Centrafrique. Ils sont arrivés à Madagascar le lundi 7 avril avec un visa touristique. Entre temps, ils se sont installés dans un hôtel de la ville avant d’être démasqués dans cette affaire de cocktail.

Leur audition poursuit toujours son cours pour identifier l’origine de ces matières, ainsi que leur destination.

Hajatiana Léonard