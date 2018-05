Evénement – La semaine de la littérature démarre en trombe

Transmettre les savoirs à travers les livres s’inscrit parmi les buts de la « Semaine de la littérature jeunesse ». Des programmes enrichissants au rendez-vous.

Tous les corps de métier autour des travaux de littérature, dédiés aux enfants sont invités durant la semaine de la littérature jeunesse qui se tient dans la capitale depuis le 22 jusqu’au 26 mai. Auteurs, illustrateurs, éditeurs, relieurs, libraires, photographes, et autres, venus d’ici et d’ailleurs sont présents pour honorer de leur présence la première édition de cet événement à vocation pédagogique.

Plusieurs formules sont mises en place pour mieux faire connaître ce domaine, aussi cher aux parents qu’aux enfants. Rencontres, ateliers, tables rondes, concours, expositions, débats, spectacles de conte, lecture de livres numériques, séances de dédicaces avec les auteurs invités, vont faire enrichir les connaissances de tout un chacun durant cet événement.

L’Institut Français de Madagascar, l’Alliance Française de Madagascar, le lycée français d’Antananarivo, accueillent ces différentes manifestations. « Plaisir est le maître-mot de la première édition de la semaine de la littérature jeunesse », précisent les organisateurs durant la cérémonie de l’ouverture officielle, qui s’est tenue à l’Alliance Française d’Antananarivo le mardi 22 mai après-midi devant un parterre d’invités de marque.

Vocation

Andrzej Rogulski, un représentant de l’Ambassade de France à Madagascar, Patricia Verselle, l’inspectrice de l’éducation nationale de la zone océan Indien, Jean-Pierre Clément, le directeur général de l’Alliance Française de Madagascar ont, tour à tour, stipulé dans leurs discours respectifs l’importance de la littérature au niveau de la société en général, et dans l’éducation en particulier ; surtout pour les jeunes.

La cérémonie d’ouverture officielle du mardi a été marquée par un plateau de rencontres avec les auteurs et illustrateurs invités, placé sous le thème « Pourquoi avoir choisi la littérature jeunesse ? ».

Aurélia Mirynot, une illustratrice, Andoryss, une auteure de scénario, Monique Bauer, une auteure, Moniri M’Baé, un illustrateur, Alain-Serge Dzotap, un auteur, et Catmouse James, une illustratrice malgache, ont raconté le déclic qui les a poussés à prendre la voie de la littérature jeunesse. Leurs réponses rejoignent un point commun : accéder au monde imaginaire de leur enfance. Cette période qui leur est précieuse qui les a guidés vers une vocation remplie de plaisir en matière d’imagination que tous les intervenants à cet événement visent à faire perdurer.

Ricky Ramanan